Na splitskom Sustipanu nastupit će Plavi orkestar, Dire Straits Legacy i Perpetuum Jazzile...

Četvrti, sada već tradicionalni festival 'S OKUSOM SOLI...' održat će se od 23. do 25. kolovoza, a ove godine na splitski Sustipan dovodi tri popularna benda. Prvog dana festivala, 23. kolovoza na programu je koncert legendarnog Dire Straits Legacy. Drugog dana, 24. kolovoza održat će se veliki povratnički koncert Plavog orkestra, a trećeg dana, 25. kolovoza održat će se glazbeni spektakl, nastup svjetske glazbene atrakcije, zbora Perpetuum Jazzile.

- Ove godine bit će najkvalitetniji program do sada, s obzirom na atraktivne glazbenike. Potrudili smo se, kao i svake godine, da bude za svakog po nešto, prije svega za Splićane, a onda i za goste, turiste u ovom lijepom gradu. Sigurni smo da je ovaj festival i jedan od najkvalitetnijih u našoj državi - rekao je organizator festivala Tomislav Kašljević.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:36 Volim različite žanrove, dosadno mi je držat se uvijek istoga. Srećom, poznajem glazbenike koji su odlični u žanrovima koje ne poznajem dobro pa me savjetuju, rekao je Bajaga

Dire Straits Legacy nastupaju na Sustipanu u okviru svoje svjetske turneje. Ovo je inače nastavak glazbene grupe Dire Straits koja uključuje četiri originalna člana kultne postave koji su doprinijeli prepoznatljivom zvuku i glazbenom izričaju, te godinama snimali albume i išli na turneju kao Dire Straits - Alan Clark, prvi klavijaturist Dire straits, dobitnik nagrade Grammy i član Rock’n’Roll Hall of Fame 2018, Phil Palmer i Danny Cummings koji su se pridružili bendu na fantastičnom albumu On Every Street, te Mel Collins koji je svirao saksofon od albuma “Love Over Gold” i svjetske turneje iz 1982. godine.

Dire Straits Legacy in concert at The Parker in Fort Lauderdale, Florida | Foto: PR

Ostali članovi Dire Straits Legacy uključuju Grammyjem nagrađenog bubnjara Cristiana Micalizzija i frontmena Marca Cavigliu koji se smatra vodećim svjetskim primjerom jedinstvenog stila sviranja gitare Marka Knopflera. Dire Straits Legacy prodali su preko 120 milijuna albuma diljem svijeta. Na Sustipanu će se moći čuti svjetski hitove uključujući Money for Nothing, Sultans of Swing, Romeo and Juliet, Walk of Life, Brothers in Arms, Tunnel of love i mnoge druge.

Povratak Plavog orkestra

Legendarni sarajevski bend Plavi orkestar, za mnoge najomiljeniji bend u regiji, vraća se na scenu, a jedan od prvih koncerata bit će upravo na Sustipanu, 24. kolovoza. Karijeru Plavog orkestra obilježili su veliki hitovi poput antologijskih pjesama: Kaja, Bolje biti pijan nego star, Sava tiho teče, Zelene su bile oči te, Kad mi kažeš paša, Ako su to samo bile laži, Odlazim, čija popularnost i prisutnost godinama ne jenjavaju.

Foto: PROMO/kolaz

Plavi orkestar osnovan je 1983. godine u Sarajevu u sklopu pokreta. Novi primitivci, u kojem su bili i Zabranjeno pušenje, Elvis J. Kurtović i još neki drugi kultni sarajevski glazbenici. Kritičari smatraju bend jednim od najvećih kulturnih fenomena osamdesetih i devedesetih godina, bliskim kako starijim tako i mlađim generacijama slušatelja. Izdali su 8 albuma, koji su se ukupno prodali u tiražu od preko 5 milijuna primjeraka, a svijet su više puta obišli turnejama s ukupno više od 1.500 koncerata.

Perpetuum Jazzile predstavit će novi album

Treći dan festivala 25. kolovoza, nastup je svjetske glazbene atrakcije, zbora Perpetuum Jazzile. Ovaj koncert će biti prilika i za predstavljanje njihovog najnovijeg studijskog albuma pod nazivom “Smells Like”. Album je pravo malo glazbeno remek-djelo, s obradama nekih od najvećih svjetskih hitova We Will Rock You/Radio Ga Ga, Più bella cosa, Suspicious.

S obzirom na njihovu dugovječnost i uspjehe, Perpetuum Jazzile nije samo vokalni ansambl, već prava glazbena institucija. Prošle godine proslavili se veliki jubilej - 40 godina postojanja. Njihova impresivna karijera obilježena je preko 1000 nastupa diljem svijeta, više od 300 pjevača koji su sudjelovali u projektima, 13 albuma i DVD-ova, te brojne turneje koje su ih dovele do publike diljem Europe, Sjeverne Amerike, Kine i mnogih drugih mjesta.

Foto: Simone Di Luca

Perpetuum Jazzile je vokalni (a capella) orkestar od 40 vrhunskih pjevača koji uživo pružaju nesvakidašnje iskustvo - dvosatni, fascinantan vatromet birane glazbe, vrhunske izvedbe, strasti i emocije. Njihovi koncerti satkani su od svjetskih hitova raznih žanrova,jazz, pop, swinga, rock, bossa nove, sambe, gospela. Bogati koncertni repertoar Perpetuum Jazzile uključuje jedinstvene vokalne obrade svjetski poznatih glazbenih uspješnica izvođača kao što su ABBA, Toto, Michael Jackson, The Queen, Daft Punk, David Guetta, Lady Gaga, Earth, Fire, Billy Joel, David Bowie, Joni Mitchell, George Benson, Bee Gees i drugih legendi, kao i vlastite interpretacije i obrade raznih narodnih pjesama.

Njihova glazba također sadrži ljudski beatbox – vokalne udaraljke koje uključuju impresivan set bubnjeva zvukove i ritmove koji se stvaraju samo ustima. Osim toga, pjevači koriste ruke, noge i druge dijelove tijela kako bi interpretirali sve vrste zvukova, poput kiše, oluje, slijetanja aviona, potoka, izvora, valova i drugih prirodnih pojava. Vokalni orkestar pjeva na različitim jezicima: engleskom, portugalskom, španjolskom, talijanskom, njemačkom, hrvatskom, makedonskom, slovenskom i dr.

Sva tri koncerta počinju u 21 sat, a ulaznice možete kupiti u sustavu Eventima.

Foto: PR