Loše ti se piše: Harry se iskrada iz kuće i odlaziti piti kod Adele?

Bivša glumica tražila je muža po kući jedne večeri i nije ga mogla pronaći. Tada ga je izdalo osoblje. Na društvenim mrežama nije dugo trebalo da počnu sugerirati Harryju da ostavi Meghan i bude s Adele...

<p>Kad ne čuva sina <strong>Archieja</strong> (1), <strong>Meghan Markle </strong>(38) 'zaključa' se u svoj ured i naporno radi kako bi se u punom sjaju vratila u glumačke vode. E, a za to vrijeme njen voljeni suprug i otac njezina djeteta, princ <strong>Harry </strong>(35) njuška okolo. Poznato je kako britanska pjevačica <strong>Adele</strong> (32) u Los Angelesu ima kuću nedaleko nekadašnjih članova britanske kraljevske obitelji.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Harry preko veze sređivao posao supruzi</strong></p><p>Nestašni princ iskrade se iz kuće i uživa u Adelinu društvu. Barem je to dosad tako bilo jer sad kad je za sve saznala Meghan, crno mu se piše. Bivša glumica tražila je muža po kući jedne večeri i nije ga mogla pronaći. Tada ga je izdalo osoblje. Ipak, izvor blizak paru ističe kako Harry nije htio skrivati prijateljstvo s Adele ili takvo nešto. Problem je više bio u tome što Meghan nije prije zaključila da se neko prijateljstvo između njih rađa. Vjerojatno je još u šoku kako li joj je to promaknulo.</p><p>- Meghan je postala toliko opsjednuta forsirajući da njihovi životi budu posloženi onako kako je ona zamislila, nije ju smirilo ni ovo ludilo koje se događa svuda u svijetu, a nije ni primijetila da Harry traži utjehu kod druge - priča dobro upućena osoba stranim medijima. </p><p>Kod pjevačice Harry dođe barem jednom tjedno i onda "navale" na bar u njenoj kući. Uživa u njenom društvu jer ga ono smiruje i vraća u neku normalnu. </p><p>- Adele je vrlo humoristična i voli popiti, baš kao što je i Harry volio prije nego je došla Meghan. Pjevačica je poput daška svježeg vjetra, što pomaže Harryju s njegovim životom u Los Angelesu, koji mu baš nije sjeo - kaže izvor i tvrdi da u tim njihovim sastancima nema ničeg lošeg oko čega bi se Meghan trebala brinuti. </p><p>- Ne radi se o nekoj situaciji u kojoj ima flerta, jedino što mogu potvrditi jest da Harry često napominje kako Adele fantastično izgleda - otkriva izvor i nastavlja: </p><p>- A zaista sjaji. Adele je još prije govorila o svojim osjećajima prema Harryju. Govorila je: 'Znam da sam rekla da ne volim ljude koji imaju narančastu kosu/bradu, ali ovo je princ Harry. Bila bi prava vojvotkinja onda'. </p><p>Na društvenim mrežama nije dugo trebalo da počnu sugerirati Harryju da ostavi glumicu i 'uzme' pjevačicu. A imaju i argumente koji im idu u korist. Kako navode; bijela je, ljudi je vole i Britanka je, dakle 'njihova je'. Možda bi zbog svega toga bila bolje prihvaćena kod bakice, kraljice <strong>Elizabete II. </strong>(94). </p>