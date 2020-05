Lovac iz Potjere ipak ne ide na izbore? 'Ne želim komentirati'

Na tiskovnoj konferenciji Radničke fronte prije nešto više od dva tjedna bilo je jedno novo lice, lovac iz kviza 'Potjera' Krešimir Sučević Međeral. On je zajedno s Katarinom Peović, kandidatkinjom RF-a na predsjedničkim izborima 2019. i trenutnim rotacijskim zastupnikom RF-a u Gradskoj skupštini Davidom Bilićem, trebao biti budući kandidat te stranke na parlamentarnim izborima.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

No, kako doznaje Večernji list, to neće biti tako. Angažman Međerala u Radničkoj fronti, odnosno u utrci za parlamentarne izbore s tom strankom došao je na 'dnevni red' u raspravi između kvizaša iz 'Potjere' i uredništva HRT-a.

- Došlo je do turbulencija u njegovu daljnjem djelovanju jer je HRT reagirao pa on to s njima najprije mora riješiti - rekao je Bilić za Večernji list. Isto im je potvrdio i Krešimir.

- Upravo tako, ne mogu potvrditi daljnje djelovanje dok ne razgovaram s uredništvom - rekao je.

Međerala smo kontaktirali za komentar na novonastalu situaciju, no, nije želio razgovarati o istom.

- Ne želim komentirati, u vezi ovog više ne dajem nikakve izjave medijima - rekao nam je.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Urednik 'Potjere' Igor Grković za Večernji list je dodao:

- Njemu nitko ne brani da se politički angažira, ali bi u tom slučaju morao zamrznuti status na televiziji. Svakako bismo voljeli da je s nama, ali mora vidjeti sa strankom je li potrebno da se pojavljuje u kampanji i na listama.

