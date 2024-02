Lovre je promijenio mišljenje o Klari, gledatelji: 'On je previše osjetljiv, a ona kraljica drame'

U četvrtoj sezoni sociološkog eksperimenta 'Braka na prvu' parovi su nakon vjenčanja otputovali su na svoje medene mjesece. Dok su neki uživali u svakom trenutku, kod nekih su se već javili veći problemi.

Lovre i Klara su nakon bajkovitog vjenčanja otputovali na Bled, gdje su imali puno prilike za razgovor. Naime, Klari se ne sviđa njegova popustljivost i neprestano ugađanje, a Lovru je to naljutilo.

Foto: RTL

Do kraja dana se nisu uspjeli pomiriti.

- Impresioniralo me što me uspjela prevariti i na tome svaka čast. Hvalio sam je svima da je top osoba, no onda se uspostavilo da je gora od gorih - rekao je Lovre.

Gledatelji su primijetili kako Lovre stalno mijenja mišljenja.

'Nije on baš sav svoj', 'Govori kako je dvolična i loša i kako ju je krivo procijenio, a onda ju hvali', 'Jedini njegov problem što nije mudar i sve izbrblja i ljudi ga osude', pisali su neki.

Foto: RTL

Zbog njihove svađe, gledatelji su odmah zaključili kako nisu jedno za drugo.

'Nisu oni par, ni kao većina kandidata u ovoj sezoni', 'Nitko nije iskren', 'On je previše osjetljiv, a ona kraljica drame', komentirali su gledatelji.