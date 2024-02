Zahladili odnosi između Klare i Lovre: 'Ona misli da sam ja na Josipa ljubomoran? Nikako...'

Parovi iz ove sezone 'Braka na prvu' otputovali su na svoje medene mjesece. Dok neki uživaju u svakom trenutku, kod nekih su se već javili veći problemi.

Lovre i Klara su nakon bajkovitog vjenčanja otputovali na Bled, gdje su imali puno prilike za razgovor.

Foto: RTL

- Previše je onoga - kako ti kažeš, tako ćemo… Sve je to super, ali daj malo muške inicijative - rekla je Klara koja ne voli toliku popustljivost i neprestano ugađanje: 'Vidim da se trudi, pazi na sitnice…, ali radi sve kontra i sve naše ide nizbrdo - rekla je Klara, što je Lovru jako naljutilo.

- Znači pi**ica sam? - pitao ju je, a Klara je preokrenula očima.

Do kraja dana se nisu uspjeli pomiriti, a onda su im stručnjaci navečer poslali zadatak. Morali su izvlačiti pitanja i međusobno odgovarati na njih.

Foto: RTL

Klara je rekla da je Lovrina kvaliteta to što je prati i sluša, a nije ju se dojmilo njegovo negativno razmišljanje. Lovre je sarkastično govorio da mu se Klara sviđa što je uvijek ista i pred kamerama i kad su sami, samo pozitivne stvari može reći o njoj te dodao:

- Impresioniralo me što me uspjela prevariti i na tome svaka čast. Hvalio sam je svima da je top osoba, no onda se uspostavilo da je gora od gorih.