<p>U sljedećoj emisiji ''Tvoje lice zvuči poznato'' stižu nove nevjerojatne transformacije, a jedna među njima je i ona <strong>Nede Parmać </strong>(35) u Katy Perry. Neda će izvesti pjesmu 'Chained To The Rhythm' te dočarati sve čari tog šarolikog spota.</p><p>- Teško je pjevati dok te nose po pozornici, pjesma je i granično visoka - pomalo zabrinuto otkiva Neda ususret svom sljedećem nastupu. Hoće li sve proći ipak besprijekorno, savršeno kako Neda i priželjkuje i za što se trudila od trenutka od kada joj je gljiva dodijelila zadatak, saznat ćemo ove nedjelje.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Marko Grubnić odijeva Maju, Indiru i Nives za 'Tvoje lice zvuči poznato'</strong></p><p>Popularni Jole će stati na binu zahvaljujući natjecateljici<strong> Lu Jakelić </strong>(26).</p><p>- Najviše muka mi zadaju Joletove obrve i njegovi posebni plesni pokreti - rekla je. No, Lu je tijekom proba otkrila i neke sličnosti s popularnim pjevačem, no hoće li to biti dovoljno za visoke ocjene od strane žirija i ostalih kandidata, tek ćemo vidjeti nakon njenog ovotjednog nastupa.</p><p><strong>Siniša Ružić</strong> (51) ove će nas nedjelje podsjetiti na hit iz 1972. od The Temptations, svevremenski klasik 'Papa Was A Rolling Stone'.</p><p>- Mislim da će biti jako dobro. Imat ću kostim koji će izazvat brojne komentare - najavljuje Siniša koji kaže da mu u ovoj pjesmi ipak ide bolje engleski od plesa, a kako će ovaj glumac uskladiti pjevanje s koreografijom saznat ćemo uskoro. </p><p>Frontmana skupine Red Hot Chili Peppers utjelovit će <strong>Marko Braić </strong>(29), a izvest će pjesmu 'Give It Away'.</p><p>- Malo ću se odmoriti od ženskih likova i zahtjevnih koreografija, mada i ovdje mrdam glavom non stop - izjavio je Marko koji će ipak dosta energije morati uložiti u svoju sljedeću izvedbu koja ga ipak malo straši.</p><p><strong>Mario Valentić</strong> (40) na bini showa će izvesti legendarni hit 'I tebe sam sit kafano' Harisa Džinovića. Ova nedjelja donosi i jedan zanimljivi duet zahvaljujući zadatku kojeg je dobio <strong>Fabijan Pavao Medvešek </strong>(27) koji postaje Diana Ross te ćemo se prisjetiti njenog dueta s Lionelom Richiejem 'Endless Love'. Zanimljivo će biti vidjeti i kako <strong>Lana Klingor Mihić </strong>(40) postaje Tina Turner dok će <strong>Marina Orsag</strong> (41) morati utjeloviti ne samo živuću legendu nego i svoju konkurenticu u showu 'Tvoje lice zvuči poznato' - Lanu Klingor.</p>