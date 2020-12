Lu Jakelić postaje Sanja Doležal, dok će Orsag utjeloviti Rozgu...

Ovog vikenda Neda Parmać imitirat će španjolskog zavodnika Enriquea Iglesiasa, Siniša Ružić ponovno postaje žena, a Lana Klingor Mihić utjelovit će Madonnu

<p>Pod svjetlima pozornice omiljenog showa 'Tvoje lice zvuči poznato' i ove nedjelje gledat ćemo osam transformacija natjecatelja koji na jednu večer postaju svjetske i domaće glazbene zvijezde.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>U trinaestoj emisiji popularnog showa <strong>Fabijan Pavao Medvešek</strong> (27) iz kostima frontmena Metallice nakon transformatora uskače u spot skupine The Black Eyed Peas te će pred žirijem i publikom otpjevati pjesmu 'I Gotta Feeling'. U video spotu je prikazan ludi noćni provod koji će Fabijan dočarati na pozornici.</p><p>- Ne mogu reći da je ovo glazba koju biram kad se ujutro probudim, ali treba prema svemu pristupiti s poštovanjem pa moram priznati da je bilo potrebno da se sve posloži - rekao je Fabijan te dodao da se nada da će moći pjevati skakati i zabavljati se tri minute jer voli trenirati i nada se da će mu to dobro doći kako bi izveo ovu veselu točku.</p><p>Nakon rasplesane uloge u kojoj je utjelovio dobro raspoloženu repericu<strong> Lizzo</strong>, <strong>Marko Braić</strong> (29) ove nedjelje će izaći na pozornicu kao britanski kantautor predivnog baritona Rag'n'Bone Man.</p><p>- Jako mi je izazovno. To je baš pjesma za koju je potrebna tehnika - rekao je Marko te dodao da je napokon za zadatak dobio osobu koju može imitirati na način da samo stoji i pjeva.</p><p>U lude osamdesete odvest će nas prošlotjedna pobjednica <strong>Lu Jakelić</strong> (26). Ovoga puta gledat ćemo je u liku <strong>Sanje Doležal </strong>(57), pjevačice legendarne grupe Novi fosili. Lu će dočarati spot pjesme 'Dobre djevojke'. Bit će ovo njezin prvi nastup u liku jedne plavokose pjevačice, a na pozornici nas čeka i jedno iznenađenje.</p><p>- Za dosta stvari iz spota bi se reklo da tako danas više nitko ne pleše, ne izgleda, ne nosi takve šiške, ali ja mislim da se to sve vraća, pa tako i neki pačji pop ples - rekla je Lu te dodala:</p><p>- Moram zamisliti Sanju i njezine šiške i njezin predivan osmijeh i misliti: Pjevaj kao Sanja, pjevaj kao Sanja.</p><p>Na užarenu pozornicu showa 'Tvoje lice zvuči poznato' ove nedjelje dolazi i kantautorica <strong>Alka Vuica</strong> (59) koju će utjeloviti <strong>Mario Valentić</strong> (40). Pjevat će Alkinu hit pjesmu 'Ola'e'.</p><p>- Veselim se i želim dati sve od sebe i izvesti tu točku najbolje moguće u mojom okvirima, da se ja zabavljam, a onda će se i publika pred ekranima veseliti - rekao je Mario.</p><p>Ove nedjelje ne propustite pogledati i ostale natjecatelje. <strong>Neda Parmać</strong> (35) imitirat će španjolskog zavodnika <strong>Enriquea Iglesiasa </strong>(45).<strong> Siniša Ružić</strong> (51) ponovno postaje žena te ćemo ga gledati u energičnom karakteru <strong>Taylor Dane</strong>, <strong>Lana Klingor Mihić</strong> (40) postat će <strong>Madonna</strong> (62), dok će nas <strong>Marina Orsag</strong> zavesti kao <strong>Jelena Rozga </strong>(43).</p>