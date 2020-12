Zabavna emisija 'Tvoje lice zvuči poznato' stigla je do finala u kojem ima mjesto samo za četvero kandidata. Danas ćemo na malim ekranima gledati nastupe Marka Braića (29), Nedu Parmać (35), Fabijana Pavla Medvešeka (27) i Lu Jakelić (26). Lu nam je tim povodom rekla što očekuje od današnje emisije, je li se nadala ulasku u finale, kakvi su joj daljnji planovi...

- Nisam se nadala, ali priželjkivala sam ulazak u finale, zbog sebe i želje da se transformiram ne samo maskama, već vjerom u mogućnosti. Stvarno sam ponosna i čudim se da je stiglo vrijeme da finalno pokažemo što možemo - ispričala je Lu za 24sata.

Najdraža transformacija koju je imala u showu bila je ona u kojoj je imitirala pjevačicu Severinu Kojić (48). Zbog tog je nastupa dobila mnoštvo komentara, a javila joj se i sama Seve.

- Prezadovoljna sam, još nisam ni svjesna kako to djeluje ljudima. Cijeli život je pomalo imitiram, ali u tom momentu sam se toliko opustila i izašla iz svoje kože da sam i sebe prepala pozitivno - objasnila je Lu kako se osjećala nakon tog nastupa.

Uz ulogu Severine, najdraža joj je ona kada je imitirala pjevačicu Celine Dion (52).

- U tim sam ulogama iskusila spregu performansa, punokrvno plesanje, pokret na sceni, kontrolu vokala, glumu, pomalo mjuzikl energije. Tad sam se osjećala baš onako kako bih željela u svojim autorskim koncertima jednoga dana - ispričala nam je Jakelić i priznala kako joj je pak najteže 'pala' uloga Jacquesa Houdeka (39), fizički i vokalno.

- Postojali su trenuci straha ili fragmenti maske ili osobe kojih sam se pribojavala da ne mogu. Ali drago mi je što sam dobila varijacije performera i žanrova - kaže Lu.

Iako je mnogima favoritkinja showa, Jakelić kaže kako se ne nada pobjedi te da osobno navija za Marka Braića. Osim toga, negativni komentari je ne dotiču.

- Negativni komentari su dio situacije u kojem te svatko može kritički - ili još češće, olako diskreditirati bez da zna što i kako prolaziš. Nije uvijek jednostavno, s obzirom na stanje stresa ili umora to čitati. Ipak, ja zbilja na kraju dana znam što sam činila i koliko sam se trudila te naučila, pa mi je to najbitnije - iskrena je Lu.

Iako nisu sve transformacije bile lake, nije nedostajalo dobre zabave iza kamera, a Jakelić se s kolegama slagala, tvrdi, jako dobro.

- Morate biti svjesni da je to ekstreman tempo od jutra do mraka u uvjetima koji se dogode možda 'once in a lifetime'. Onaj tko nije na to bio upola spreman je mogao brzo pucati. Mi smo jako dobra ekipa i zbilja je većinski sve prošlo u podršci i razumijevanju, a smijeha i glupiranja je bilo napretek. Osobno sam mnogo naučila o empatiji i zahvalnosti prema cijelom timu i sektorima - ispričala nam je.

A sve pohvale s njezine strane dobio je i slavni žiri koji je ocjenjivao nastupe kandidata.

- Mislim da su bili blagi i razumni, naravno da je dio komentara trebao biti za potrebe showa i šale. To su ljudi koji su dugo na sceni u svojim zanatima i to treba poštivati bez obzira na razlike u izričaju. Najviše sam se nasmijala Goranovim pjesmicama i recitacijama, a zavoljela sam usput svakog posebno jer su dobre duše - rekla nam je pjevačica.

Osim što se pripremala za finale showa, Lu je razmišljala o daljnjim planovima.

- Želim nastaviti raditi na sebi, započela sam rad na novom albumu, komuniciram s inozemnim suradnjama, a veselio bi me i novi projekt jer sam radoholičar i zapravo me puno sati na setu i u radu ispunjava i obogaćuje. Samo da je zdravlja i mira - zaključila je.