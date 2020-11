Lu o ružnim komentarima: 'Koža nije uvijek debela da podnese'

Ljudi zaista zaboravljaju da riječi stvarno nose težinu i da smo mi na kraju dana, bez obzira što smo pred ekranom, obični ljudi koji imaju svoje emocije i svoju kožu, rekla je

<p>Pjevačicu <strong>Lu Jakelić </strong>(26) gledatelji trenutačno prate u showu 'Tvoje lice zvuči poznato'. Svojim izvedbama svaki tjedan oduševljava publiku i žiri, a pohvalila ju je i <strong>Severina </strong>(48) u koju se također transformirala.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>No iako je zadovoljna reakcijama, Lu se u intervjuu za<a href="https://dnevnik.hr/showbuzz/inmagazin/natjecateljica-showa-tvoje-lice-zvuci-poznato-lu-jakelic-otkrila-kako-se-nosi-s-ruznim-komentarima---628427.html"> IN magazin</a> osvrnula na ružne komentare na internetu s kojima se susreće.</p><p>- Kritika zaista ponekad prijeđe granicu u cyberbullying, odnosno nasilje na internetu, zato što internet nema granica, i koliko god mu je to plus, to mu je i veliki minus. Ljudi zaista zaboravljaju da riječi stvarno nose težinu i da smo mi na kraju dana, bez obzira što smo pred ekranom, obični ljudi koji imaju svoje emocije i svoju kožu, koja nije uvijek debela da podnese - rekla je za IN magazin.</p><p>- Srećom, nisu neki preružni komentari, budu tipa ono: 'Super je, ali ima glupu frizuru i glupe šiške', onda se mi tome smijemo i više se zezamo s tim. Oprostite, ali šiške nikad neće nestati! Ni ne znam se u odrazu kako izgledam bez šiški, ali mislim da kad promijenim frizuru da će biti: 'Zašto više nemaš šiške?', nikad ne možeš pobijediti - dodala je.</p><p>Podsjetimo, glazbenica je u jednoj od emisija izvela Sevkine hitove 'Dobrodošao u klub' i 'Tarapana'.</p><p>- Dobrodošla u klub, mala velika Lu. I meni je zvonio telefon. Onda su mi poslali snimku. Neizmjerno sam sretna jer sam jedino gledala sjaj u tvojim očima, osmijeh na licu i sve, sve točno. Da ne duljim, bila si savršena. I jako slatka, jako. Mislim da sam se zaljubila - poručila joj je Seve.</p>