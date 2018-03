Luce ide stopama splitskog političara Željka Keruma

Big Brother počastio je ukućane pršutom, a Lucija Stojak (23) upotrijebila ga je na valjda najgori način. Kao i Željko Kerum (57) prije nekoliko godina, nalijepila si ga je na čelo.

Moglo bi se reći da ih je oboje ponijela atmosfera. Sjajno raspoložen, okružen muzikašima, Kerum je u kampanji 2013. godine pjesmu garnirao stavljajući pršut na glavu. Solinjanin Luciano Plazibat (19) sjetio se nesvakidašnje scene te počeo nagovarati Luciju da i ona omasti čelo umjesto brk.

Nije ju trebalo baš dugo nagovarati, Lucija je izabrala šnitu, zalijepila čelo i s uzdignutim rukama počela pjevati hit Dine Dvornika 'Ništa kontra Splita'. Splićanka je s pršutom na čelu bila nekoliko trenutaka i mirno s osmijehom na licu nastavila jesti.

Dio gledatelja na taj potez nije gledao kao na zabavnu situaciju, da se to vidjeti i po komentarima na tekst ispod te fotografije. Neki čak misle da bi je pršut na čelu mogao koštati izbacivanja iz Big Brother kuće. Mnogi su proglasili taj potez 'balkanskom prćijom' te rekli da je 'Umišljena, nametljiva, iritantna...'.

Rijetki je u komentarima brane te smatraju da bi bez nje ovogodišnji Big Brother bio negledljiv i dosadan, da joj drugi nisu ni do koljena. Pažnju je privukla Lucija i prije ulaska u Big brother kuću.

- Žene me ne vole, ali to mi nije bitno dok me vole njihovi muževi - rekla je Lucija.