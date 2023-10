Lucija je oduševila žiri glasom i svojom pričom: 'Sama sam se s 15 godina doselila iz Subotice...'

Lucija Buza oduševila je žiri 'Superstara' nakon što je otpjevala 'What About Us' pjevačice Pink i 'Dođi' Parnog valjka.

- Sve ono što treba, ti imaš - rekao je Tonči Huljić.

- Super glas, dobro držiš i visine i jaka si i lijep mi je taj falset. Super izbor pjesme. Bravo - komentirala je Nika Turković.

Foto: RTL

'Zadovoljna sam'

Natjecateljica je otkrila da joj je upravo Tončijev komentar bio najdraži jer je u jednoj rečenici rekao sve što je htjela čuti.

- Zadovoljna sam, drago mi je što sam skupila hrabrosti da široj javnosti otkrijem dio sebe i onoga što znam - otkrila je Lucija.

Foto: RTL

Osim maestralnog glasa, Lucija je žiri oduševila i svojoj pričom. Sa svega 15 godina sama je iz Subotice doselila u Zagreb, gdje je upisala srednju školu.

- Moje preseljenje u Zagreb nikome nije bila laka odluka. Iako se u svom rodnom gradu osjećam predivno, znala sam da nemam puno mogućnosti što se tiče glazbenog napretka. Bilo je straha, ali i znatiželje koja me gurala naprijed - ispričala je Buza.

- Kada sam tek stigla, u Zagrebu se nisam puno kretala pa nisam imala priliku upoznati ljude. Međutim, čim je krenula srednja škola, sve je počelo dolaziti na svoje. Stekla sam prijatelje s kojima se i danas družim i moj život se pretvorio u onakav kakav djevojčica od 15 godina treba živjeti... Osim što je morala putovati da bi vidjela mamu i prijatelje iz Subotice - prisjeća se Lucija.

Foto: RTL

Nakon srednje škole, upisala je Fakultet prometnih znanosti, no budući da se nije pronašla u tome, trenutačno je u potrazi za poslom.

- Nadam se nekom bendu - otkriva mlada glazbenica.

- Što se tiče mojih glazbenih želja i ambicija, puno maštam i planiram. Želim stvarati svoju glazbu koja će meni, ali

i ostalim ljudima, puno značiti - zaključila je Lucija.