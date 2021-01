Već se 'digla prašina' oko pjesme Tonyja Cetinskog i Kristijana Rahimovskog, koja će zatvoriti ovogodišnju Doru, a za koju su mnogi pretpostavili da govori protiv cijepljenja iako ju nisu ni čuli, a bilo je i onih koji su odmah prekrižili cijelu priredbu.

Jedna od njih je i Lucija Lugomer, koja je svoje mišljenje o Dori objavila u svom Instagram Storyju.

- Znači, ne da neću gledati ovogodišnju 'Doru', nego ću se potruditi ne čuti apsolutno ništa. Smijeh i jad - napisala je plus size manekenka.

REDOSLIJED IZVOĐENJA NA DORI 2021.:

1. NINA KRALJIĆ (ALKONOST OF BALKAN) - Rijeka

2. ERIC - Reci mi

3. ELLA OREŠKOVIĆ – Come This Way

4. BERNARDA - Colors

5. SANDI CENOV - Kriv

6. ToMa – Ocean of Love

7. FILIP RUDAN - Blind

8. BETA SUDAR – Ma zamisli

9. CAMBI - Zaljubljen

10. ASHLEY I BOJAN – Share the Love

11. BRIGITA VUCO – Noći pijane

12. MIA NEGOVETIĆ – She's Like a Dream

13. ALBINA – Tick-Tock

14. TONY CETINSKI I KIKI RAHIMOVSKI – Zapjevaj, sloboda je!

