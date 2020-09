\u00a0

Danas sam saznala da je ovaj profil napravljen 9. ozujka 2012. godine, sto u kalendaru pokazuje da je bio petak. Sve sto imam za komentirati je da se i dalje osjecam tom istom osobom, u sustini. U tri rijeci to bi znacilo: 🗝DETALJNA 🗝TVRDOGLAVA 🗝VELIKODUSNA A sada vi, opisite me u tri rijeci u komentarima, kakvom ste me u ovih 8 godina dozivjeli?





A post shared by LUCIJA LUGOMER (@lusiluer_plussizemodel) on Aug 25, 2020 at 11:06am PDT