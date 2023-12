Lucija Lugomer otkrila da ima probleme u trudnoći: 'Nadala sam se da se to neće dogoditi'

Nemojte me gledati, nemam herpes nego sam se prehladila. Sinoć me uhvatilo i desna strana mi je skroz zaštopana, požalila se plus size manekenka Lucija Lugomer (30) u utorak pratiteljima na Instagramu.

'Konstantno mi je maramica u ruci'

- Toliko sam se nadala da se to neće desiti, ali evo dogodilo mi se isto kao što se dogodilo i s Leonom. S obzirom da ne smijem koristiti nikakva pomagala, konstantno mi je maramica u ruci - dodala je.

Foto: Instagram/screenshot

Čeka sina

Lucija je trenutačno trudna. Sa suprugom Danijelom Grlićem čeka drugo dijete. Sinu Leonu uskoro bi se trebao pridružiti brat.

Sretnu vijest o dolasku drugog djeteta podijelila je sredinom travnja na društvenim mrežama.

- Iznenađenje - kratko je napisala manekenka ispod fotografija na kojima je pokazala trudnički trbuščić.

Foto: Instagram

Majčinstvo ju promijenilo

Lucija je jednom prilikom priznala kako ju je majčinstvo promijenio gotovo pa u potpunosti.

- Vjerujte mi kada vam kažem da niti suđe više ne perem kao što sam ga nekada prala. Mjerenje vremena poprimilo je jednu potpuno novu dimenziju, ali vrijedno je apsolutno svega jer ovakvu ljubav stvarno je teško riječima opisati. Najljepša stvar koja mi se dogodila ikada - rekla je za IN Magazin.