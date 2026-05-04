PRILIKA ZA SLAVLJE

Lucija Lugomer proslavila rođendan: 'Dajte mi tamburaše'

Piše Zrinka Medak Radić,
Foto: Instagram/Lucija Lugomer

Naša prva plus size manekenka, Lucija Lugomer, otkrila je kako je proslavila 33. rođendan te što je dobila kao poklon

Lucija Lugomer, prva hrvatska plus-size manekenka i jedna od najutjecajnijih zagovornica pozitivnog stava prema tijelu, proslavila je svoj 33. rođendan na najljepši mogući način - okružena obitelji i ispunjena radošću. Svojim je pratiteljima na Instagramu pružila intiman uvid u slavlje, podijelivši seriju fotografija i videozapisa koji odišu toplinom i srećom, a sve je zaokružila snažnom porukom koja slavi život i autentičnost.

Središnji dio objave čini sama slavljenica, nasmijana Lucija koja pozira s raskošnom čokoladnom tortom ukrašenom natpisom "Happy Birthday". No, ono što je posebno dirnulo njezine pratitelje jest kratki video u kojem njezina dva sina s oduševljenjem pušu u rođendanske svjećice, prizor koji savršeno oslikava obiteljsku idilu.

Lucija je otkrila recept za svoju sreću. "Dajte mi tamburaše, dobre ljude i razlog za slavlje", započela je svoju objavu. "Prva sam u redu, pjevam najglasnije, plešem kao da ne postoji sutra. Biti ću sve. Navijati od srca. A znam i plakati od sreće. Dok god mi dozvoljavate da budem svoja, imate odškrinuta vrata kod mene", napisala je u objavi.

Manekenka je također pokazala i brojne darove, među kojima su se istaknuli raskošni aranžmani cvijeća te popularne slastice. Ipak, jedan je dar nagovijestio buduću avanturu - voucher za let balonom na vrući zrak.
 

 *uz korištenje AI-ja

NA DRUŠTVENIM MREŽAMA Lucija Lugomer progovorila je o bolesti koja je prati cijeli život: 'Nazivam ga svojim prijateljem'
