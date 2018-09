Lucija Šarić izgubila 70 kila, a odbila je biti i plus size model

Zagrepčanka Lucija Šarić (24) prošle se godine natjecala u showu 'Život na vagi'. Kći tajkuna Marijana Šarića iz Sesveta ušla je u reality sa 133,7 kilograma, a iz kuće je izašla sa samo 7,9 kila manje. Nakon izlaska iz showa rekla je da će se i dalje posvetiti gubljenju kila kako bi se mogla okrenuti glazbenoj karijeri. U tome joj je pomagao osobni trener, a topila je salo i 'razbijala' celulit u svom kozmetičkom salonu u Zagrebu.

Foto: RTL, Željko Lukunić/Pixsell

Ovoga ljeta pohvalila se fotografijom na kojoj preplanula pozira u kupaćem kostimu. Kaže kako je, od kada je krenula u višegodišnju borbu s kilama, izgubila oko 70 kilograma.

Foto: Privatni album/instagram

- Svatko se sa svojim kilama nosi kako zna - neki lakše, a neki teže. Cijeli sam život bucka i nosim ja to ali neću biti mirna i neću stati dok ne dođem do cilja. Jesam li sretna? Jesam zbog milijun stvari koje sam postigla, ali dok su moje kosti nosile 70 kila više i dok je moja roba skrivala hrpu sala nisam bila sretna - rekla je Lucija. Dodala je kako su je svako ljeto, kupaći kostimi i haljine za svadbu podsjećale na to koliko je nesretna.

Foto: Privatni album/instagram

- Što god da ljudi rekli, mislim da debljina ljudima smeta i velika je kočnica u puno stvari. Nije neka tajna da ne podržavam plus size modeling i iskreno do sad sam odbila puno ponuda ali samo iz jednog razloga - mislim da se šalje kriva poruka ljudima. Pretilost je opasna za fizičko i psihičko zdravlje ljudi i točka. To je moje mišljenje i ja se toga držim - kaže bivša natjecateljica 'Života na vagi'.

Foto: Privatni album/instagram



Dodaje kako ima prekrasnih i zdravih plus size modela koji nisu pretili nego su jednostavno takve građe.

- Ostalo je za mene laganje ljudi i samih sebe. Moj savjet je radite, trudite se, volite i nikada, ali nikada ne odustajte jer će te uspjeti. Najčešće pitanje koje dobijem je 'Kako'? Ima puno taktika i načina slaganja prehrane i treninga, ali po meni je jedna stvar najbitnija a to je - volja! Najbolji tim stručnjaka vam može pomoći sa svim osim probuditi u vama volju. Tu pričam o onim kasnim noćnim šetnjama dok svi spavaju, o onim preplivanim kilometrima dok se drugi sunčaju i ispijaju koktelčiće, o onim trbušnjacima dok slušam muziku i smijeh koji dopire iz vana. Teško? Naravno da je teško, dođe mi da plačem, ali onda se još više zainatim - rekla je Šarić.

Foto: Privatni album/Pixsell/Tomislav Miletić

Lucija je u dugogodišnjoj vezi s dečkom Adamom Brnadićem koji joj je velika podrška.

Foto: Privatni album/instagram

- On je uvijek uz mene. Rekao mi je da je i moje zdravlje u pitanju zbog viška kila - rekla nam je Šarić kojoj show nije prvi put da je bila na malim ekranima.

A post shared by Lucia Šaric 👸🏼 (@principessa_lucia) on Aug 20, 2018 at 1:06pm PDT

Prije četiri godine snimila je pjesmu 'Zagrizi ritam' u suradnji s frontmenom ET-ja Adonisom Ćulibrkom Boytronicom (48), s kojim se probila na glazbenu scenu.

- Spremam još pjesama, a najviše se pronalazim u pop žanru i općenito modernijoj glazbi. Samo sam se sad prvo fokusirala na svoj izgled i gubitak kila. Želim biti zgodna cura, a ne samo slatka bucka - rekla nam je Lucija prošle godine.

