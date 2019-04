Lucy: 'Paris mi je polusestra, Michael nije njen biološki otac'

Kumče Michaela Jacksona Lucy Lester nedavno je zaintrigirala javnost izjaviši da je upitno je li kralj popa otac Paris Jackson. Naime, Lucy tvrdi da su ona i Paris polusestre, odnosno da imaju istog oca Marka Lestera, prenosi Mirror.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1204887 / Teške optužbe nakon dokumentarca o Michaelu Jacksonu]

- Michael će uvijek biti njezin otac, biološki ili ne, on ju je odgojio. On će ju voljeti i to je to što je zapravo bitno - zaključila je Lucy koja je izgubila kontakt sa svom Michaelovom djecom.

Foto: Youtube/screenshot

- Ne čujemo se otkako je Michael preminuo i željela bih ih sve vidjeti, ne samo Paris - ispričala je Lucy.

Foto: Youtube/screenshot

Prije šest godina pričalo se o tome da je Mark Lester zapravo otac Michaelove djece, ali tada nije želio napraviti DNK test.

- Ne želim ga napraviti bez pristanka moje djece. Kada oni odrastu, a do toga nema još puno, i ako žele da napravim DNK test, napravit ću - rekao je tada Mark za Daily Mail. Navodno je Michael imao problema s plodnošću pa je Mark donirao spermu.

Foto: LEONHARD FOEGER/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Lucy je progovorila i o dokumentarcu 'Leaving Neverland' u kojemu Wade Robson (36) i James Safechuck (40) tvrde da ih je Michael seksualno zlostavljao. Lucy vjeruje da je Jackson nevin i nije htjela pogledati dokumentarac do kraja.