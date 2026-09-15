Obavijesti

Show

Komentari 0
BRAZILSKI TRIO

'Luda samba' Azymutha će se ponovno čuti u Petom kupeu

Piše Davor Lugarić,
Čitanje članka: 1 min
'Luda samba' Azymutha će se ponovno čuti u Petom kupeu
2
Foto: PROMO
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Azymuth je osnovan sredinom sedamdesetih, a tijekom više od pet desetljeća i tridesetak albuma postao je jedan od najutjecajnijih brazilskih sastava

Admiral

Neki bendovi desetljećima usavršavaju vlastiti stil, dok drugi usput izmisle novi. Brazilski trio Azymuth pripada ovoj drugoj, znatno rjeđoj vrsti već više od pola stoljeća. U njihovoj glazbi samba dobiva električne klavijature, jazz silazi na plesni podij, a funk se kreće u ritmu koji istodobno djeluje opušteno i nezaustavljivo. Taj su zvuk sami nazvali "samba doido" - luda samba.

Azymuth će u četvrtak, 1. listopada, nastupiti u Petom kupeu, u sklopu velike europske turneje. Klubom će odjekivati brazilski ritmovi prožeti jazz improvizacijom, analognim sintesajzerima, fusionom i kozmičkim funkom.

storyeditor/2026-09-14/3f563033-93b4-417e-b849-b5b248d496cf.jpg
Foto: PROMO

Azymuth je osnovan sredinom sedamdesetih, a tijekom više od pet desetljeća i tridesetak albuma postao je jedan od najutjecajnijih brazilskih sastava. Njihova važnost odavno nije ograničena na jazz. Tragovi njihova zvuka mogu se pronaći u houseu, broken beatu, hip-hopu, nu-jazzu i čitavoj generaciji producenata koji su brazilske ritmove počeli promatrati kao materijal za budućnost, a ne kao ukras iz prošlosti.

Zato Azymuth nikad nije bio samo bend za jazz festivale i kolekcionare brazilskih ploča. Njihove skladbe desetljećima kruže klubovima, radijskim emisijama i DJ setovima. Remiksirali su ih Theo Parrish, Ron Trent i Global Communication, a surađivali su s imenima poput 4hera, Madliba i Jazzanove. Nova faza njihove priče nosi naslov "Marca Passo".

Foto: PROMO

Posljednji album predstavlja važnu prekretnicu jer je to prvo dugosvirajuće izdanje nakon smrti osnivača i bubnjara Ivana "Mamão" Contija 2023. godine. Od originalne trojke danas je ostao basist Alex Malheiros, a uz njega su sad klavijaturist Dudu Viana i bubnjar Renato Massa, poznati po radu s Marcosom Valleom. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Osramoćena influencerica Meri otkrila cijenu haljine u kojoj je bila na FNC, iznenadit ćete se
PRAVA SITNICA

Osramoćena influencerica Meri otkrila cijenu haljine u kojoj je bila na FNC, iznenadit ćete se

Na svom Instagramu Meri Banovac je pokazala cijeli look. Ranije se našla na meti kritika zbog nedolične objave na TikToku o poginulima u požaru, nekoliko dana od velike tragedije u Omišu
FOTO Guza i tangice u prvom planu! Kaja i Karlo otputovali na Zanzibar pa pozirali na plaži
LJUBAV CVJETA

FOTO Guza i tangice u prvom planu! Kaja i Karlo otputovali na Zanzibar pa pozirali na plaži

Kaja Casar i Karlo Godec iz 'Gospodina savršenog', otputovali su na romantično putovanje u Zanzibar
FOTO Žanamari pokazala što jede u restoranima, no uz takav dekolte tko joj gleda u tanjur
SERVIRALA DEKOLTE

FOTO Žanamari pokazala što jede u restoranima, no uz takav dekolte tko joj gleda u tanjur

Naša lijepa pjevačica objavila je nekoliko fotografija hrane iz restorana uz važnu poruku o brizi za tijelo, no jela su ipak pala u drugi plan pred njenim bujnim dekolteom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026