'Luda samba' Azymutha će se ponovno čuti u Petom kupeu

Neki bendovi desetljećima usavršavaju vlastiti stil, dok drugi usput izmisle novi. Brazilski trio Azymuth pripada ovoj drugoj, znatno rjeđoj vrsti već više od pola stoljeća. U njihovoj glazbi samba dobiva električne klavijature, jazz silazi na plesni podij, a funk se kreće u ritmu koji istodobno djeluje opušteno i nezaustavljivo. Taj su zvuk sami nazvali "samba doido" - luda samba.

Azymuth će u četvrtak, 1. listopada, nastupiti u Petom kupeu, u sklopu velike europske turneje. Klubom će odjekivati brazilski ritmovi prožeti jazz improvizacijom, analognim sintesajzerima, fusionom i kozmičkim funkom.

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Azymuth je osnovan sredinom sedamdesetih, a tijekom više od pet desetljeća i tridesetak albuma postao je jedan od najutjecajnijih brazilskih sastava. Njihova važnost odavno nije ograničena na jazz. Tragovi njihova zvuka mogu se pronaći u houseu, broken beatu, hip-hopu, nu-jazzu i čitavoj generaciji producenata koji su brazilske ritmove počeli promatrati kao materijal za budućnost, a ne kao ukras iz prošlosti.

Zato Azymuth nikad nije bio samo bend za jazz festivale i kolekcionare brazilskih ploča. Njihove skladbe desetljećima kruže klubovima, radijskim emisijama i DJ setovima. Remiksirali su ih Theo Parrish, Ron Trent i Global Communication, a surađivali su s imenima poput 4hera, Madliba i Jazzanove. Nova faza njihove priče nosi naslov "Marca Passo".

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Posljednji album predstavlja važnu prekretnicu jer je to prvo dugosvirajuće izdanje nakon smrti osnivača i bubnjara Ivana "Mamão" Contija 2023. godine. Od originalne trojke danas je ostao basist Alex Malheiros, a uz njega su sad klavijaturist Dudu Viana i bubnjar Renato Massa, poznati po radu s Marcosom Valleom.