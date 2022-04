Lugomer pokazala obline u donjem rublju: 'Konstantno smo nedovoljno dobre, ali kome?'

I zapamti, ti, ženska snago, na ovome svijetu ne moraš se uvijek osjećati najbolje ma čak niti dobro. Nitko to ne smije očekivati od tebe pa tako niti ti sama od sebe. Nemoj se nikada libiti svojih emocija i kroz život koračaj pružajući priliku ljudima koji te vole jer si to što jesi, napisala je Lucija Lugomer na Instagramu. Plus size manekenka pozirala je u donjem rublju i pozvala žene da se ne srame svoga tijela.

Smatra da žene trebaju težiti najboljoj verziji sebe, ali i da si u tom procesu trebaju dati vremena, koliko god da im treba.

- Pogledaj se u ogledalo i svjesno osjeti taj smiješak na svojem licu, tu je taj smiješak samo je s vremenom postao manje postojan jer smo konstantno nedovoljno dobri, a više ni sami ne znamo za koga to točno - pojasnila je pa dodala da navija za žene jer samo zajedno činimo razliku.

Nedavno smo je gledali u showu 'Ples sa zvijezdama' gdje je s plesnim partnerom Markom Šapinom učila razne stilove plesa. Ipak, zbog manjeg broja glasova publike dvojac je napustio natjecanje.

Prvi su ispali Vlatka Pokos i partner Mateo Cvenić, a zatim Lucija i Marko.

