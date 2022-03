Plesač Marko za 24sata o Luciji Lugomer i njihovom odnosu: 'Muž joj nije bio ljubomoran...'

Siščanin Marko Šapina (31), plesni partner i mentor Lucije Lugomer (28), koji su u prošloj emisiji napustili show 'Ples sa zvijezdama', za 24sata progovorio je o karijeri, nastupu u novoj sezoni i prijateljstvu s našim plus-size modelom. Naime, Marko se plesom bavi od 2008. godine.

POGLEDAJTE VIDEO

- Lucija je divna, izniman talent. Lijepo je pratiti nečije zaljubljivanje u ples i taj cijeli proces olakšati pristupom i razumijevanjem prema činjenici da su to nečiji počeci. Trzavica između nas nije bilo, tu se jednostavno može reći da smo kliknuli. Svi treninzi bili su s ogromnom dozom povjerenja. Smiješak na lice i uživanje u procesu - rekao je Marko pa dodao:

- Gledano sa strane plesnog mentora, nije lako biti u koži početnika. Imati samo tjedan dana za učenje plesova koji se ni karakterno ni tehnički ne mogu usporediti i zatim nastupati pred cijelom Hrvatskom ogroman je pritisak. No moram priznati, sve zvijezde ga odlično podnose - kaže.

Lugomer je kao mala trenirala sinkronizirano plivanje i ritmiku, no s plesom u ovakvom obliku nije se susrela. Marka je tijekom njihova partnerstva oduševilo to koliko je fleksibilna.

- Neke stvari je mogla više nego ja, a to samo govori o njezinu potencijalu - pohvalio je Luciju Marko.

Prema njoj je bio poprilično popustljiv.

- Nije mi bilo u cilju da se ozlijedi ili osjeti pritisak te ostatak života ples pamti s nekim grčem, nego da uživa u cijelom procesu napornih treninga i da joj to uz Danijela, Leona i psa Lulu ostane četvrta najveća ljubav u životu - priznao je Šapina pa istaknuo da izvan showa "Ples sa zvijezdama" na treninzima voli disciplinu, autoritet, točnije "ruski režim".

On i Lucija tijekom sudjelovanja u showu družili su se svakodnevno i to ne samo radi treninga, nego i prijateljstva, koje se njihovim spajanjem kao partnera odmah izrodilo.

A je li njezin suprug Danijel bio ljubomoran na njihov odnos?

- Lucija je bila ljubomorna jer sam provodio više vremena kod Danijela u krilu u vrijeme proba nego ona, ali prebrodili smo to nekako. Šalu na stranu, ljubomore nije bilo. Danijel nam je bio ogromna podrška, a ja i on postali smo najbolji - kaže Marko.

Iako je ispao iz showa, ovaj profesionalni plesač rekao nam je rekao kako je sudjelovanje u 'Plesu sa zvijezdama' i ove sezone, kao i one prve, oduševilo njegove roditelje, prijatelje i poznanike.

- Svi su bili iznimno ponosni na činjenicu da 'jedan mali iz Siska' sudjeluje u takvom showu'. Kod prvog poziva, prije tri godine, svi moji su plakali od sreće - rekao je plesač.

Nakon pojavljivanja u showu, zahvaljujući malim ekranima, postao je miljenik ženskog dijela publike.

- Da sam miljenik ženskog dijela publike, ovo mi je prvi glas. Poruke koje redovito dobivam jedino su od roditelja i mobilnog operatera, a na društvenim mrežama lijepo je vidjeti količinu podrške koju nam ljudi pokazuju i da zapravo razumiju koje predrasude rušimo i kakvu poruku šaljemo - otkrio je Marko i priznao nam da je njegov ljubavni status trenutno: "slobodan".

Danas je član plesnoga kluba Academia, za koji se i dalje aktivno natječe. Uz mnoge nagrade tijekom godina i godina plesa, Marko kao najveći uspjeh ističe plesno partnerstvo s Anjom Alispahić. Ono traje već devet godina, na što je, kaže, preponosan.

- Na temu plesnih uspjeha odmah na početku moram spomenuti anegdotu kada je prijatelj došao kod mene doma i pitao čije su to sve medalje? Odgovorio sam mu da su moje, a on mi je onda priznao da je prvo pomislio kako ih čuvam nekome - ispričao nam je kroz smijeh Marko.

Osim plesa, s kojim se počeo baviti s 18 godina, Marko se kao mali nije aktivno bavio niti jednim sportom.

- Uvijek sam znao da je ples 'najcool' stvar kojom se netko može baviti. Odrastao sam na 'Step up' filmovima i cijeloj toj popularizaciji modernih stilova plesa. Moram priznati da nisam bio talentiran za nogomet, košarku ili slično. Mama je tu odigrala ogromnu ulogu pošto me kao maloga naučila plesati. Svaki Božić, Nogu godinu ili bilo kakve fešte, nas dvoje zajedno smo plesali. To nam je tradicija od kad znam za sebe. Dobro vam dođe i kada budete malo stariji, pošto imate izbora u izlascima raditi nešto drugo osim samo sjediti za šankom - rekao nam je Marko.

Naime, ono što je u njegovom slučaju bila ‘prevaga' u odluci da se počne baviti plesom je gledanje natjecanja profesionalnih plesača u latinsko američkim plesovima na televiziji, a kasnije i show 'Ples sa zvijezdama'.

- To je bila ljubav na prvi pogled. Kada sam upisao tečaj plesa brzo mi je postao opsesija. Jako mi je odgovaralo taj svijet gdje se jako cijeni bonton, lijep odgoj i sportski duh. Znam da možda zvuči nespojivo, ali je to nešto što me drži u plesu i dan danas - otkrio nam je Marko.

Na sudjelovanje u ovako velikom projektu jako je ponosan jer je baš on jedan od razloga zašto je i počeo plesati.