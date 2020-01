Lugomer s trbuščićem: 'Cicke mi smetaju, ne daju mi disati'

Plus size manekenka Lucija Lugomer (26) čeka prvo dijete sa suprugom Danijelom. Veseli se prinovi, a na Instagram profilu objavila je fotografiju gdje je pokazala svoj trudnički trbuščić i ostavila poruku uz fotografiju.

- Već sada razmišljam o tome koliko će mi nedostajati ovaj moj trbuh. Navikla sam se na njega fizički i psihički. Došlo je to toga da mi i Dado kaže: 'Zamisli da se iz navike nastaviš gegati, a porodila si se'. Ja sam sebi ista, samo još tisuću puta bolja verzija sebe same, jer sam shvatila da ne postoji ono što moje tijelo ne može. Drži me čvrsto na zemlji dok zajedno prolazimo kroz sve ove promjene - započela je Lucija objavu.

- Strije nisu došle, ostale su samo one koje su bile. Iskreno, mazala sam se mahnitalo 5.,6.,7. mjesec trudnoće, ostalo mi se nije dalo. Kome smeta neka me ne gleda. Burmu nosim od prvog dana jer natečenosti nema nikakve, a tajice ću s velikim guštom spaliti jer ih više ne mogu gledati, kamoli nositi - napisala je.

- Jedino što ne razumijem su žene koje ne uživaju u trudnoći ali baš ono nimalo i žene koje žele velike cicke. Sad još više ne razumijem. Meni smetaju, ogromne su i ne daju mi disati. Znam da će sada neke prevrtati očima i tješiti se tvrdnjom da lažem, ali svi koji me prate znaju da nikad nisam bila žena od dekoltea, pogotovo za pokazivanjem istog - zaključila je.

Lucija i Danijel znali su za trudnoću neko vrijeme, ali su ju držali za sebe i uživali u intimi. Potom su s bližnjima plakali, a s prijateljima proslavili.

- Jedno je zaljubiti se u nekoga, drugo je voljeti nekoga, a treće je odabrati baš njega za oca svog djeteta. Život nam se promijenio zauvijek - rekla je Lucija. Nakon nekog vremena potvrdila je kako će dobiti dječaka.

