Lujo je u izolaciji s atraktivnom manekenkom: Šetaju šumom...

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Lujo Kunčević ljubi manekenku: 'Pogodila me Kupidova strelica'

Nakon Miss Universe Ivane Mišure (31) i osam godina mlađe studentice fizioterapije Petre, glumac Lujo Kunčević (30) ljubi manekenku Saru Spinčić (24).

Foto: Instagram

Njihova je veza poznata javnosti od studenoga, kada je šarmantni Lujo rekao za Story:

- Kupidova strelica pogodila me iz vedra neba. Kako smo se Sara i ja upoznali, neću vam odati, no ako me pitate što mi se svidjelo kod nje, mogao bih vam ispisati cijeli časopis.

Foto: Instagram

Sara je inače, kako piše na njezinom Instagram profilu, i pjevačica te back vokalistica pjevača Željka Bebeka (74). Mladi par ne krije koliko su zaljubljeni pa često na društvenim mrežama objavljuju zajedničke fotografije.

Foto: Instagram

Ako je suditi prema posljednjoj fotografiji koju je Lujo objavio na Instagramu, on i Sara izolaciju za vrijeme pandemije korona virusa provode zajedno.

Foto: Instagram

- Šumska izolacija - napisao je glumac kratko u opis fotografije na kojoj on i njegova djevojka poziraju u prirodi.

Foto: Instagram

Podsjetimo, Lujo je s Mišurom prekinuo u ljeto 2018., nakon godinu i pol dana veze. O njihovom se prekidu počelo govoriti još kada se Lujo na premijeri filma 'Osmi povjerenik' pojavio bez nje. Ivana je tada rekla kako su ostali u prijateljskim odnosima.

Otkako je diplomirao na Akademiji dramske umjetnosti, Lujo je jedan od najperspektivnijih glumaca mlađe generacije. Imao je sjajnih prilika iskazati svoj talent.

