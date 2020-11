Na fotografiji Ingrid i Luka poziraju u prirodi, a on\u00a0joj dlanovima sti\u0161\u0107e obraze, zbog \u010dega joj je lice poprimilo smije\u0161an oblik. Pratitelji su Luki odmah rekli svoje mi\u0161ljenje, misle da se Ingrid ne\u0107e naljutiti jer je fotografija preslatka.

Luka iz 'Braka na prvu' naljutio Ingrid: Valjda me neće blokirati

<p><strong>Luka Budak </strong>(30), kojeg je javnost upoznala u showu 'Brak na prvu', u kojemu je bio natjecatelj te je upoznao eksperticu<strong> Ingrid Divković </strong>(35) i sad je s njom u vezi, objavio je još jednu zajedničku fotografiju na svom Instagram profilu. Našalio se da se nada da ga Ingrid neće blokirati kada vidi objavu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>- Nastavno na ono osjetljivo životno pitanje koje sam pokrenuo neki dan, a koje se mojoj dragoj nikako nije svidjelo, čak se i malo naljutila na mene jer sam to objavio, sada sam joj se odlučio odužiti našom, po meni najslađom fotografijom za koju se nadam da kada je vidi me neće blokirati. Ne znam kakva je vama, ali meni je tu preslatka! Držite fige da me ne blokira - napisao je u opisu fotografije.</p><p>Na fotografiji Ingrid i Luka poziraju u prirodi, a on joj dlanovima stišće obraze, zbog čega joj je lice poprimilo smiješan oblik. Pratitelji su Luki odmah rekli svoje mišljenje, misle da se Ingrid neće naljutiti jer je fotografija preslatka.</p><p>- To je ljubav. Živjela ludost - pisali su. </p><p>Ovih je dana Budak upitao sve one koji ga prate smije li se ispustiti vjetar pred djevojkom, što je očito naljutilo Ingrid, ali zato su odgovori itekako nasmijali mnoge. </p><p>- Odrasli smo ljudi, nadam se da nećeš obrisati komentar. Zašto bi te bilo stid prdnuti pred svojom ženom, a vidjeli ste jedno drugo goli milijun puta, vodite ljubav goli, ima li što intimnije od oralnog seksa, poze 69 iliti 'jaje na oko'. Znači to može, a da prdimo nećemo - istaknula je jedna djevojka. </p><p> </p>