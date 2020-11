Luka iz 'Braka na prvu' pitao može li se prditi pred curom: 'Oralni seks može, a to ne?'

<strong>Luka Budak</strong> (30), kojeg je publika upoznala u showu 'Brak na prvu', odlučio je iskoristiti pomoć svojih brojnih pratiteljica kako bi riješio jednu nedoumicu. 

- Ono što mene zanima jest trebaju li partneri dijeliti sve životne navike, primjerice, kada je u redu pred partnerom bez osjećaja srama pustiti vjetar (prdnuti)? Znam da je to za vas dame neugodna stvar i da vam je i glupo pričati o tome, ali eto mene zanima koliko i kada partneri mogu biti opušteni jedno s drugim, a da ne bude neugodnih iznenađenja - upitao je Luka. 

Luka je dobio hrpu komentara, a njegovi partneri su uglavnom zaključili da je stvar u tome koliko su partneri bliski. Ljudi su se nasmijali odgovorima, a jedna pratiteljica mu je poručila sljedeće: 

- Kad moj partner ispusti, obavezno kaže: 'Oprosti, morao sam'. A mislim da je (ovisno što smo ručali taj dan) da je to od kelja, graha... Uvijek mu je kriv ručak. Što se tiče mene, meni je uvijek neugodno koliko je glasno, i zato ga progutaš puno puta. E sad, sad imam kronični ulcerozni kolitis, pa mi je oprošteno. Kaže on meni: 'Tako sam te učio. Samo deri, ljubavi' - pisali su. 

Pratiteljice su uglavnom bile iskrene i direktne, a jedna je napisala vrlo interesantan komentar.

- Odrasli smo ljudi, nadam se da nećeš obrisati komentar. Zašto bi te bilo stid prdnuti pred svojom ženom, a vidjeli ste jedno drugo goli milijun puta, vodite ljubav goli, ima li što intimnije od oralnog seksa, poze 69 iliti 'jaje na oko'. Znači to može, a da prdimo nećemo - istaknula je.

Luka je sada u vezi sa spisateljicom<strong> Ingrid Divković </strong>(35). Upoznali su se na snimanju showa 'Brak na prvu', u kojemu je on bio natjecatelj koji je tražio srodnu dušu, a ona stručnjakinja koja je pomagala spojiti parove. Luku su spojili s <strong>Nadijom Amić</strong> (29), ali njihova veza nije opstala. Zatim su gledatelji showa ostali u šoku, kad je 'procurila' vijest kako je Luka zapravo u vezi s Ingrid.