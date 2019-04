Luka iz 'Života na vagi' objavio staru fotku: Nikad ne odustajte

Uvijek naletim na te stare slike😊.fizička promjena je ogromna, ali glava je ostala ista. Za loše samopouzdanje uvijek sam se izvlaćio na debljinu i mislio sam da kad smršavim da je to to. Sad sam skužio da debljina nije razlog tome nego vjera u samog sebe💪. Vjerujte sami u sebe ma kakvi god da bili. Nemojte si doputiti da zbog toga ne budete sretni i propustite prilike za sreću😊😊. Samo jako i nikad ne odustajte od sebe ma koliko god je teško. Samo je nebo granica!!!!!#nevergiveup @lee_zona #uhvativalpromjene #svemirvolimuda #leezonauživo #promjenazivota #ilijakoilinikako #firststep #onlytheskyisthelimit #loveyourself #srecaradostljubav💕👀🍀🌞

