Luka Smoljo izgubio preko 60 kg: Solo sam, ne zavodim cure

Zagrepčanin Luka Smoljo (27) u show 'Život na vagi' ušao je sa 151 kilogramom, a tijekom natjecanja izgubio je više od 64. Ipak, nakon izlaska dio je vratio.

- Trenutačno imam 90 kilograma i odlično se osjećam na toj kilaži. Neću više mršavjeti, samo ću nabijati masu i definiciju - rekao je Luka za Večernji list.

Foto: Instagram

Smoljo je priznao da mu se život uvelike promijenio, ali i dalje živi po pravilima koja je usvojio tijekom svog boravka u kući. Loše navike zamijenio je dobrima i više mu ništa nije teško napraviti, kaže, a još se uvijek privikava na težinu.

[video: 1202348 / Kako su kandidati izgledali prije showa, a kako sad izgledaju.]

- Malo sam nespretan i šlampav, ali popravit će se to s vremenom - kaže Luka.

Foto: Instagram

Mnogi susjedi i poznanici ga nisu prepoznali nakon izlaska iz showa. On ih je na ulici pozdravljao, a oni su, kaže, gledali ga i mislili si 'što me ovaj pozdravlja, nisam ga nikad vidio'. Ipak, s vremenom se situacija promijenila.

- Dosta me ljudi prepoznalo, a najviše me veseli što me prepoznaju i djeca jer to znači da gledaju emisiju iz koje mogu puno toga naučiti - rekao je Smoljo.

Foto: Instagram

Luka sada liniju održava dugim šetnjama nakon svakog obroka, a trenira 3-4 puta tjedno. Otkako je drastično promijenio kilažu, kandidat treće sezone 'Života na vagi', svakog dana ima sve više obožavateljica.

- Nisam još našao djevojku. Puno mi se djevojaka javilo nakon showa, ali nemam još vremena za to. Trenutačno sam orijentiran na treninge i to da postanem osobni trener. A ljubav će doći sama od sebe. Kad se najmanje nadaš - kaže Luka koji je još uvijek 'solo'. Smoljo voli zabavne, komunikativne i iskrene djevojke, ali i one koje vole uživati u životu.

- Izgled nije toliko bitan - rekao je Luka te nastavio:

- Nisam zavodnik. Postigao sam ogroman uspjeh i izgradio se, ali sramežljivost je još tu.

Foto: Instagram

Mnogi su ga povezivali s Ninom Martinom Korbar (25) iz showa, ali njihov odnos opisao je isključivo prijateljskim.

SLUČAJNOST ILI NEŠTO DRUGO: Zaručnik popularne pjevačice izgleda identično kao njezin otac!