Luka Marin zaljutio jelo i ispao iz 'MasterChefa': Bolje pasti na Buddha bowlu nego na brudetu!

Ni zvono koje su kandidati u stres testu dobili da njime pozovu u pomoć, nije pomoglo Luki Marinu, pa mu je odzvonilo za izlazak iz 'MasterChefa'.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Prošlo je 40-ak dana čistog kuhanja. Iz čiste teorije izvući uspješnu praksu to je znanje i umijeće - rekao je Luka nakon stres testa.

U posljednjoj epizodi gledali smo dva izazova. Jedan za imunitet, kojeg nitko nije osvojio, a jedan za eliminacije. Ekipa iz borbe za imunitet Anita Vuković, Maja Šabić i Leo Jurešić, nisu uspjeli u naumu da osvoje vrijednu nagradu i time si osiguraju ulazak u top 9. U prvoj su fazi morali pogoditi namirnice ispod zvona, u čemu je najlošiji bio Leo, pa je poslan da nastavak natjecanja prati s galerije. Anita je zbog najboljeg rezultata imala prednost od pet minuta više vremena za kuhanje.

Foto: Luka Dubroja

Sljedeći zadatak je njoj i Maji bio napraviti salatu, ne kao prilog, nego kao jelo i to od namirnica koje su već bile na njihovim radnim jedinicama.

- Radim različite salate i to nekako volim - istaknula je Anita. Žiri je od njih dvije očekivao ukusne, balansirane i količinski dovoljne salate. Dok su Anita i Maja kuhale, Leo je razmišljao kakvu bi on salatu napravio.

Foto: Luka Dubroja

- Išao bih na svježu verziju, s emulzijom od limuna i polpete pržene u dubokom ulju koje bi naslagao na vrh salate - ispričao je Leo.

- Nemojte zaboraviti da osoba koja osvoji imunitet ulazi u top 9 - napomenuo im je Stjepan. No Maja nije stigla staviti četiri komponente na svoj tanjur. Na kraju je žiri imao velike kritike na oba jela, pa imunitet nije osvojila ni jedna.

Foto: Luka Dubroja

- Anita, zaključili smo da ti imaš ukusniju i bolju salatu - rekao je Stjepan Vukadin te dodao:

- Ali obje salate imaju jedan problem. Ni jedna nije servirala obročnu salatu. Ne može se najesti od te količine koju ste servirali.

- Doslovno te jedna žlica salate dijeli od imuniteta - shvatio je i Leo.

Potom je uslijedio stres test, a kandidati koji nisu sudjelovali u njemu, sve su pratili s galerije. Međutim, sve je iznenadio Tihomir Krklec koji je došao sa sasvim novom i neobičnom frizurom.

Za ulaznicu u top 10 borili su se Lucija Davidović, Luka Marin, Marko Kolak i Luka Piasevoli.

- Natjecanje je tu, a ja obožavam pobijediti - rekao je Marko pred izazov.

Foto: Luka Dubroja

- Mislim da sam ravan ostalima u stres testu, ako ne i iznad njih - istaknuo je Luka Marin.

Ispod zvona za repliku ih je čekao Buddha bowl – bezmesno jelo koje sadrži jaja.

- Kad sam vidio tanjur nisam znao bi li se smijao ili plakao, to izgleda kao buket nečega. Bit će to napeto napraviti sve do kraja - rekao je Luka Piasevoli.

Foto: Luka Dubroja

- Htio sam četiri, koliko toliko, poznate komponente, a dobio sam 44 nepoznate komponente. Ali to je MasterChef - komentirao je Luka Marin, pa nabrojao svega nekoliko namirnica iz zadatka koje su mu bile poznate. Za razliku od njega, Marko je cijelo vrijeme stres testa bio samouvjeren bez obzira na to što mu pojedine namirnice nisu bile poznate:

- Nisu to posebne stvari. Ovo je za mene samo još jedna stepenica.

Foto: Luka Dubroja

Žiri im je ocjenjivao organizaciju, brzinu i iskoristivost namirnica, a Melkior Bašić im je dao i zvona. Kad god tijekom izazova pozvone, njihov pomoćnik se mogao spustiti na pet minuta i odraditi bilo što im kandidat u stres testu kaže. Pomagači nisu jedino mogli servirati jelo. Za ostvarenje ovog zadatka imali su 50 minuta. Lucija je za pomoćnicu izabrala Maju Jalšovec jer je bila veganka pa je upoznata s tom prehranom. Luka Piasevoli odabrao je Loru Cepetić, Marko je odabrao Tihomira Krkleca, a Luka Marin Maju Šabić.

- Od vas očekujemo da se borite najjače do sada. Ući u top 10 nije lako - poručio im je Damir Tomljanović pred kuhanje. Lucija je odmah pozvala pomoć.

- Jako pametno, jer je jako bitno u startu oprati rižu - rekao je Melkior, a Stjepan je primijetio da bi ostali s tim mogli najviše griješiti.

Foto: Luka Dubroja

Piasevoli je odlučio koristiti Lorinu pomoć za kremu od avokada i majonezu.

- To mi je glupo - rekla je ona. Kasnije je komentirala i njegovu neurednost na radnoj jedinici:

- Ta radna jedinica - Donji Miroševac. Katastrofa!

Foto: Luka Dubroja

Marko je pak sve odlučio raditi po pravilima, pa je, iako je već bio u stisci s vremenom, prilikom serviranja hrane stavio rukavice kako mu žiri ne bi spočitao tu grešku.

Zbog Lukinog jela Damir je odmah ustao sa stola, jer mu je bilo preljuto, pa je morao ići popiti vode. Naime, Luka Marin previše je zaljutio mango u salati.

- Za mene je veći problem riža - rekao je Stjepan.

Foto: Luka Dubroja

- Zadovoljan sam sa svojim jelom. Ok sam to napravio. Možda se bude gledala i radna jedinica i iskoristivost namirnica - rekao je Marko koji je zablokirao kada je jelo donio pred žiri i nije se mogao sjetiti kako se jelo zove. Lucija pak nije bila zadovoljna s kompozicijom namirnica na tanjuru koje nije stigla složiti, ali ovoga je puta prošla eliminacijski test i vratila se u MasterChef vilu.

Kad je doznao da je najlošije jelo replicirao, Luka Marin je kazao:

- Bolje da sam pao na Buddha bowlu nego na brudetu.

Foto: Luka Dubroja

Najčitaniji članci