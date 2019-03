Luka Nižetić 'pobrao' šamar, a Bojana razbila staklo na autu...

Kolumnistica i novinarka Andrea Andrassy (33) predstavila je svoju drugu knjigu '#Prekid' u kojoj, kao što i sam naslov kaže, priča o prekidima.

- Hvala svima koji su mi bili podrška prilikom pisanja ove knjige. Hvala i svim mojim bivšim dečkima bez kojih ovo ne bi bilo moguće. Neću ih imenovati jer postoji vjerojatnost da me traže zaradu od dijela knjige - našalila se Andrassy kojoj se ne da tješiti cure koje prekidaju s nekim.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Ja sebi objasnim stvari vrlo jednostavno i brzo prijeđem preko toga - priča nam Andrassy, no situacija nije takva kod svih. Na promociji knjige podršku su joj došle dati brojni iz svijeta poznatih, a jedna od njih je i Ella Dvornik (28) koja se prisjetila svog 'prekida'.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Nikad ne ostavljajte nekog preko poruka, makar ja to obožavam raditi - našalila se Ella. I dok neki tuguju mjesecima i ne mogu doći sebi, youtuberica Maša Zibar (30) otkrila nam je svoj recept za slomljeno srce.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Recept za slomljeno srce glasi: puno Gin Tonica, izlaska i frajera - komentira Maša koja tvrdi kako nijedan muškarac nije vrijedan suza. Da prekidi znaju biti dosta neugodni, ispričala nam je i sama autorica knjige.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Jednom prilikom dečko me ostavio prije romantičnog koncerta. Nije se mogao odlučiti hoće li to napraviti prije ili poslije koncerta, no odlučio je da će ipak to napraviti prije kako ne bi mogla uživati u njemu. Topli savjet svima - nemojte to raditi - komentirala je Andrassy. Malo drugačiju situaciju doživio je pjevač Luka Nižetić (35).

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Više sam ja taj koji ostavlja nego kojeg su ostavili, no u oba slučaja prekidi nikad nisu jednostavni. U drugom srednje hodao sam sa curom te sam ju išao ostaviti na onaj klasičan način 'Draga si mi, ali...', na što je ona meni odgovorila 'Drag je meni moj hrčak' i opalila mi šamar - prisjeća se glazbenik.

Glumica Bojana Gregorić Vejzović (47) otkrila nam je da je u trenutku ludosti koji je doživjela prilikom prekida strgala vjetrobransko staklo.

- Bilo je to davnih dana. No, sjećam se da sam u toj ludosti strgala vjetrobransko staklo. Čovjek svašta napravi kad je zaljubljen - otkrila nam je Bojana.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Novu knjigu Andree Andrassy potražite na svim kioscima Tiska i u Tisak media centrima po cijeni od 99 kuna.