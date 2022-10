Luka Nižetić uoči nastupa u Tvornici: 'Dugo nisam pjevao u Zagrebu, pucam od želje za tim'

Uvijek veseo, uvijek s osmijehom na licu. To je opis splitskog pjevača Luke Nižetića (39) koji se priprema za svoj dugoočekivani veliki koncert u Zagrebu 28. listopada u Tvornici Kulture. Na tom koncertu zapjevat će s kolegicom i prijateljicom Lanom Jurčević kultnu pjesmu 'Prava ljubav', a detalje koncerta otkrio je za IN Magazin.

- Na sceni će nas biti 13. Treba to sve ukrotiti, taj žar, tu strast, muziku instrumente... Pucam od želje da napravim ovaj koncert u Zagrebu. Dugo nisam tu nastupao - ispričao je Luka.

Foto: Ivo Čagalj/Pixsell

Lana i Luka dugogodišnji su prijatelji, a zajedno imaju duet 'Prava ljubav'. Uz tu pjesmu mnogi su odrastali pa se baš njoj posebno vesele.

- Lana i ja se obožavamo od prvog trenutka kada smo se sreli. Kada smo skupa nas dvoje 'varimo' od smija. To je jedno zdravo druženje. Ne vidimo se često, al kad se vidimo onda guštamo kao prasci! - rekao je sav uzbuđen.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Uz Lanu Jurčević, pridružit će mu se na pozornici i mladi pjevač Marko Bošnjak (18), natjecatelj ovogodišnje Dore.

- On je meni zapiva 'Ti si meni sve'. Meni je to bilo 'wow' i odmah sam mu reka da će on meni biti gost na koncertu - otkrio je Nižetić kojeg će iz publike bodriti i sestra Petra koja se nedavno s njegovim nećakom vratila iz Amerike.

- Ja sam toliko zaljubljen u njih dvoje. To je neopisiva nova ljubav. Takvu ljubav još nisam osjetio - rekao je.

Foto: Ivo Čagalj/PIXSELL

Najveći strah mu je da na koncert ne dođe nitko.

- Uvijek gledaš je l' se prodaju karte - kaže Luka.



