Luka Nižetić završio je u bazenu kao slavni glumac Ryan Gosling

Ja sam Dalmatinac, u vodi sam kao riba. Doma, rekao nam je pjevač Luka Nižetić. Još kad smo saznali da mu je hobi podvodno ronjenje, nije bilo druge nego “baciti” ga u vodu za našu naslovnicu. U velikom intervjuu samo za Cafe ispričao nam je sve o velikom koncertu koji priprema 28. listopada u zagrebačkoj Tvornici kulture, novom albumu 'Ludilo brale', kako je počeo karijeru prije dvadeset godina...

Sandra Antolić, scenaristica filma ‘Nosila je rubac črleni’ na kajkavskom, govori o suradnji s redateljem Goranom Dukićem i zašto smatra da je biti Zagorka - političko opredjeljenje.

S dolaskom jeseni streaming poslastica ne manjka. Ovih dana svi pričaju o novom true crime Netflixovu hitu. Izrazito mučnoj seriji o ljudožderu i jednom od najgorih (a konkurencija je tu stvarno jaka) američkih serijskih ubojica - Jeffreyju Dahmeru. To nije serija koja će se pratiti u dahu, polagana je, spora i detaljna, nema ni ekstravagantnih obrata. No to je ujedno i kvaliteta i mana serije jer rastezanje uistinu mučne priče čini priču još mučnijom.

A mogu li tračevi sa seta biti mamac za kinopubliku. Sudeći po zadnjem filmu Olivije Wilde, itekako može. Burni razvod od supruga, ljubavna afera s deset godina mlađim Harryjem Stylesom (28), trenutačno jednim od najpopularnijih engleskih pjevača, kojem je dala ulogu u svom filmu, pomogli su očito redateljici Oliviji Wilde (38) da njezin "Ne brini, draga" već preko vikenda zaradi u kinima širom svijeta oko 32,000.000 dolara. I nije jedina...

U vremeplovu se prisjećamo Ljupke Dimitrovske. Bila je miljenica publike, kako naše tako i međunarodne, a napustila nas je 3. listopada 2016. nakon kratke i teške bolesti. Osim po nježnom vokalu bila je poznata i po frizuri; ravnoj plavoj kosi s gustim šiškama koju su u vrijeme njezine najveće slave sve tinejdžerice htjele imati.

Donosimo i najveći i najdetaljniji TV program te vodič kroz sapunice, kino i streaming. Sve to samo u novom Cafeu uz 24sata u petak.

