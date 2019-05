Luka Smoljo: 'U mladosti sam imao problema s djevojkama...'

Ko bi pomislio da će dječak sa prve slike ikad biti "debel", da neće imati samopouzdanja, da će odustajati. Ali kad pogledam sa druge strane. Da nisam bio debel nikad se ne bi prijavio u show "zivot na vagi", nikad ne bi dobio cilj postati trenerom, nikad ne bi upoznao Sanju @lee_zona i cijeli leezona team i još puno dragih ljudi😊. Tako da mi se čini da je to već negdje zapisano kako se ovo trebalo odvijati. Bilo je potrebno da se cijelu mladost borim sa kilama, uvredama, samopouzdanjem prema curama i jos puno stvari da bi došao do ovdje gdje sam sada. Puno toga sam se odrekao u životu zbog debljine misleći da će jednog dana biti bolje. I stvarno je. Promjenio sam si zivot za 180° i sve ide kako bi trebalo da ide. Koliko god sam u nekim periodima izgubio vjeru u sebe, sada se ta vjera pojačala i samo ide prema gore. Nema vise odustajanja. Samo naprijed i bez straha 😎😎💪💪😁😁 #znamhoćumogu #nevergiveup #ilijakoilinikako #zivotnavagi #leezona #leezonateam #samojenebogranica #promjena #fitnesstrainer #srecaradostljubav💕👀🍀🌞

A post shared by Luka Smoljo (@lukasmoljo10) on May 24, 2019 at 2:25am PDT