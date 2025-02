Luka Vidović magiju iz Las Vegasa uvrstio u predstavu za sve generacije 'U čemu je trik?'

Nakon mnoštva rasprodanih predstava, naš najzabavniji iluzionist Luka Vidović počeo je nove izvedbe svojeg spektakularnog magic showa "U čemu je trik?" u veljači i ožujku, u zagrebačkom kazalištu Luda kuća te u splitskoj dvorani Lora.

Otkad je prije godinu dana počeo s izvedbama, Luka dobiva samo pozitivne komentare i velikih i malih. A upravo su mališani njegovi najiskreniji kritičari.



- Volim raditi, gušt mi je biti na pozornici, a imam i veliku odgovornost prema publici koja u ovim izazovnim vremenima odvaja svoj novac za predstavu. Moji showovi namijenjeni su za cijelu obitelj, od 5-6 godina do 99. Ne želim da roditelji piju kave kako bi ubili vrijeme dok djeca gledaju predstavu, želim da uživaju zajedno. Nedavno su mi umirovljenici rekli da će zvati i svoje prijatelje. Meni je to najveća nagrada - govori nam Luka.

Neugodnih situacija nije imao, samo smiješnih. Tako je, prisjetio se, nakon predstave u Podstrani došao mali Duje i pitao ga: "Pa jesi li ti zbilja čarobnjak? Pa ako jesi, prođi kroz zid.".



A u svoj show "U čemu je trik?", kojim obilježava 25 godina karijere, Luka je unio i neke trikove koje je uvježbao nakon nastupa u New Yorku, gdje je krajem 2023. godine imao čast odmjeriti snage s najboljim svjetskim iluzionistima na najpopularnijem američkom iluzionističkom live showu "Monday Night Magic". Taj je poziv uslijedio nakon što su organizatori vidjeli njegov televizijski nastup na legendarnom "Penn&Teller Showu". Svojim trikovima "raspametio" je i princa Alberta II. od Monaka, kod kojeg je nastupio prije deset godina.

- U predstavi 'U čemu je trik?' pokušao sam napraviti nešto što je najbliže efektima u Vegasu. Naravno, nemamo mi istu produkciju jer u Vegasu cijene karata stoje 100-200 dolara, pa mogu mnogo više potrošiti na produkciju. No nekoliko točaka koje su iluzionisti radili u Vegasu, uspio sam uvježbati i kod nas - govori nam Luka i napominje da se u tih sat vremena, koliko je na pozornici, zaista i osjeća kao u Vegasu. Svi koji poznaju Luku reći će da je pristupačan svima, ne pati od ega te je spreman poslušati konstruktivne kritike na svoj račun.



- Uvijek slušam konstruktivne kritike svojih bližnjih i vidim što mogu poboljšati. Čovjek mora raditi na sebi dok je živ i mislim da nikad ne treba stati. Ja i danas imam tremu kao što sam imao i prije premijere predstave. Ne zato što me strah nego zato što imam odgovornost prema ljudima koji su došli pogledati predstavu i što poštujem posao koji radim.

Priznaje da mu se ponekad niti ne isplati izvoditi predstavu u nekim mjestima preko granice, često mu je računica bila i u minusu, ali on je ipak radio jer je znao da će se sve to isplatiti u budućnosti.

- Kad radiš sa srcem i ne kalkuliraš, ljudi to prepoznaju - kaže Luka, koji se prisjetio i svojih roditelja, legendarnih glumaca Ivice Vidovića i Mirjane Majurec, čija mu popularnost nije nije bila teret nego mu je davala snagu da bude što bolji i kvalitetniji.

- Čovjek uči na greškama, ne mislim o sebi da sam najpametniji. Sjećam se da mi je otac uvijek govorio kad bi zeznuo nešto: 'Polako, Luka, samo polako...'