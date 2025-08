Luka Vidović opet u 'sukobu' sa staklom: Fata je Fata, al dvaput je dvaput. Pobijedilo me opet...

Luka Vidović, poznat po svojoj zabavnoj prirodi i šarmantnom stilu, opet je završio s novom ozljedom, i to na gotovo identičan način kao prošle godine. Naime, Luka je i ovog puta doživio manje nezgode pri pokušaju 'mađioničarskog trika' s kaljenim staklom u hotelskom predvorju.

- Sjećate se kad sam prošle godine razbio hotelsko staklo jer sam buljio u mobitel umjesto ispred sebe? E pa... ja se ne sjećam! Zato sam ove godine odlučio ponoviti taj čarobni trik – nestanak mađioničara kroz kaljeno staklo. Spoiler alert: staklo je pobijedilo. Opet. Rezultat: Staklo 2 - Ja 0 - započeo je objavu mađioničar.

Nada se kako iduće godine neće ponoviti sličnu ozljedu.

– S obzirom na to da znam što se događa na hitnoj, ovaj sam put kategorički odbio izlet i time barem malo prištedio novac poreznih obveznika. Nisu oni krivi što sam ja tulav. Nadam se da ću do sljedeće godine konačno zapamtiti kako izgleda hotelsko predvorje bez razbijanja glave. I kako izgleda kreditna kartica bez troška "zamjena staklene stijene – luksuzna tarifa". Ako kod vas ne funkcionira ona stara "Fata je Fata, al’ dvaput je dvaput", nek tako i ostane. To znači da imate više mozga nego ja refleksa – zaključio je.

Podsjetimo, prošle godine Luka je nastupao u hotelu Plava Laguna Sol u Umagu, a prije nastupa doživio je nezgodu na samom ulazu u hotelu.

- Čekate li vi da vam se otvore automatska staklena vrata u hotelu ili nonšalantno i prepotentno kao ja prođete kroz njih s čašom u ruci buljeći u mobitel? - upitao je pratitelje Luka koji je dodao da je super prošao, a samo mu se 'staklo od čaše zabilo u trbuh'.

Nezgoda se dogodila oko 20:40 sati, a u 21 sat iluzionist je završio na hitnom prijemu. Za pola sata bio je spreman popeti se na pozornicu te se zahvalio publici što ga je pričekala. Šef sale hotela odveo je iluzionista na šivanje te ga pričekao i vratio na nastup.

- Hvala tetama šnajdericama na hitnoj u Umagu koje su me dozvale u rekordnom roku i koje su mi poklonile samo tri šava na palcu i dva šava na trbuhu za uspomenu i dugo sjećanje - dodao je iluzionist na svom Instagramu.