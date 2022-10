Lukas Nola je Barbaru zaveo još u školi: 'Fascinirala me njegova kreativnost i dominantnost...'

Vijest o smrti filmskog redatelja i scenarista, Lukasa Nola koji je preminuo u 59. godini nakon duge i teške bolesti, šokirala je umjetničku scenu. Iza njega su djeca Mara i Jakov te supruga Barbara (54) s kojom je bio u braku 28 godina.

POGLEDAJTE VIDEO:

Ljubav Lukasa i Barbare započela je još u srednjoj školi. Barbara je bila prijateljica njegova brata Filipa s kojim je išla u razred te su zajedno išli u glumačku školu u ZeKaeM-u. Ljeta je često provodila u njihovoj kući blizu Makarske. Lukas joj je u to vrijeme bio kao stariji brat, a kad se vratio iz vojske počela ga je gledati drugim očima.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

- Kad sam ga upoznala, bila sam infantilna i bez nekog velikog ljubavnog iskustva. Fascinirala me njegova kreativnost, jer je pisao pjesme, scenarije, to što je imao bend. Bio je dominantan u društvu, strastvena, snažna i odlučna osoba. Bio je frajer - ispričala nam je Barbara prije nekoliko godina.

Foto: PIXSELL/Aude Guerrucci/REUTERS

Glumica se jako se zaljubila u četiri godine starijeg Lukasa. Bio joj je najbolji, najzgodniji, najzanimljiviji, najpametniji, a kad je riječ o djeci i zajedničkom životu, pohvalila se da je ispao genijalan te da je puno naučila i od supruga i od djece.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

- Lukas je strahovito mnogo utjecao na mene, jer smo vrlo mladi počeli hodati i živjeti skupa, pa i naša djeca od kojih i dandanas svašta učim - dodala je.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL/ilustracija

Vjenčali su se 1994. godine i dobili su kćer Maru i sina Jakova. Barbara i Lukas bili su jedan od najdugovječnijih i omiljenijih parova na domaćoj sceni. Barbara nam je jednom rekla da nema recept za dugovječni brak nema, ali smatra da je “tajna” u tome da parovi intenzivno obostrano sudjeluju i pomognu jedni drugima da kvalitetnije žive, a ne pokušavaju preobratiti jedno drugo.

Foto: Borna Filić/Pixsell

Lukas je početkom svibnja 2021. izdao zbirku pjesama 'Bilo je dobro, bilo je toplo' koju je posvetio supruzi kao ljubavni dar. U zbirci se nalaze pejzažne, ljubavne i autorefleksivne pjesme, a svoje mjesto našla je i jedna domoljubna. Sve su to pjesme koje je on pisao posljednjih tridesetak godina.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Meni je to najdivniji dar koji mi je mogao dati. Teški su trenuci valjda kušnja svake ljubavi, a nas je na sreću to samo još više povezalo. Kad prođeš tako dramatične trenutke skupa i proživiš takvu bitku zajedno, onda se spajaš na još jednoj, novoj razini od one u kojoj dijeliš samo ugodne ljubavne trenutke - ispričala je za Tportal Barbara.

Foto: Daniel Kasap/Pixsell

Dodala je i da se divi njegovoj hrabrosti u trenucima bolesti.

- Još se više divim Lukasu nakon što sam vidjela kako se hrabro i borbeno nosio s bolešću i onda se još malo više zaljubim u njega - priznala je glumica.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

Podsjetimo, Lukas je 2014. doznao da boluje od raka grla, a tada mu je nakon operacije sačuvano grlo. U zadnje vrijeme stanje mu se pogoršalo, a danas je preminuo.

- Pogoršalo mu se stanje zadnjih deset dana. Bio je u bolnici - rekao nam je njegov prijatelj i kolega, glumac Goran Grgić.

Najčitaniji članci