Lukas Nola suprugu Barbaru je zaveo u srednjoj školi, a za film 'Šuti' osvojio šest Zlatnih Arena

Hrvatski filmski redatelj i scenarist Lukas Nola napustio nas je prije točno godinu dana. Nakon duge i teške bolesti preminuo je u 59. godini 29. listopada 2022. godine. Vijest je tada šokirala umjetničku scenu, a za Nolu se govorilo da je jedan od najperspektivnijih autora iz generacije devedesetih.

Lukas je rođen 31. ožujka 1964. godine u Zagrebu. Lukasov otac Ante radio je na Hrvatskoj radioteleviziji kao scenograf i dekorater u dječjim, dokumentarnim i dramskim emisijama i serijama, a majka Nena je bila tajnica jednog roditelja. Njegov mlađi brat Filip glumac je u ZKM-u pa se može reći kako je njegova cijela obitelj uključena u film i kazalište. Pohađao je Školu primijenjene umjetnosti u Zagrebu, a kasnije je studirao na Likovnoj akademiji i Akademiji dramskih umjetnosti na odsjeku filmske režije.

Jedno je vrijeme pisao i glazbu

Dok je pohađao srednju školu radio je kao statist i scenski radnik na televiziji, a tijekom studija okušao se kao asistent scenografa i redatelja. Od tuda je sve i krenulo. Jedno vrijeme pisao je glazbu, a čak je i nastupio kao pjevač grupe Fuj Tajfel. Kao redatelj i scenarist debitirao je 1993. godine s dječjom TV drami 'Šuma Striborova', a postao je poznat javnosti godinu nakon, zahvaljujući prvom srednjometražnom filmu 'Dok nitko ne gleda'. Za taj film dobio je i Oktavijan nagradu na Danima hrvatskog filma, kao i za drugi igrani film 'Svaki put kad se rastajemo'.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL/

Umjetnički film i 'Nebo, sateliti'

Film 'Rusko meso' koji se bavi temom prostitucije snimio je 1997., a u ulozi klijenta pojavljuje se i on sam. Lukas je postmodernistički kombinirao žanrovske sastavnice trilera, melodrame i detektivskoga filma, zaokupljen slikovitim karakterima i pod dojmom filmova Davida Lyncha. Nakon toga okrenuo se više umjetničkom (art) filmu pa je tako 2000. godine nastao kultni film 'Nebo, sateliti' koji je dobio Zlatnu Arenu za najbolju režiju. Film se bavi ratnom tematikom, a priča je ispričana kroz lik naivnog pojedinca koji je izgubio sva sjećanja.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL/

Scenarist svih svojih filmova

Njegovi igrani filmovi 'Sami' (2001.) i 'Krađa' (2004.) bili su mu potpuni promašaj. Od 2001. do 2003. godine je bio umjetnički direktor festivala Dani hrvatskog filma u Zagrebu, a u istom razdoblju je bio i član Vijeća za film Ministarstva kulture Republike Hrvatske. 2004. godine je postao umjetničkim direktorom Zagreb filma. Režirao je i seriju 'Operacija Kajman', a 2013. film 'Šuti' koji je 2013. osvojio čak šest Zlatnih Arena u Puli.

Lukas Nola scenarist je svih svojih filmova. Pisao je i dramske tekstove, bavio se kazališnom režijom te režirao više eksperimentalnih filmova. Nosilac je odličja Reda hrvatskog pletera, koji dodjeljuje predsjednik RH, 2000. godine.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL/

'Bolest vas ničemu ne može naučiti'

Proslavljeni redatelj 2014. godine saznao je da boluje od karcinoma grla. U borbi da 'ukroti zvijer' Lukas je vidno smršavio, a stradale su mu i glasnice, zbog čega je, kako je u šali znao govoriti ranije, zvučao kao Darth Vader.

- Bojim se da vas bolest ničemu ne može naučiti. Nema tu ničeg dubokosmislenog, nikakve tajne koju ćete otkriti. Kad vam se pokvari auto ili vam zatilta kompjutor, neće vam se ukazati Djevica Marija, eventualno ćete je spomenuti, ali to neće promijeniti činjenicu da nešto ne radi kako treba. Bolest je naprosto jedno nenormalno stanje. Što je veća to je dosadnija i iziskuje više vremena da je svladate. Uz puno sreće, s puno volje, okruženi s puno ljubavi, i hoćete - tako je ranije govorio o karcinomu.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL/

'Fascinirala me njegova kreativnost'

Ljubav Lukasa i Barbare Nole (55) započela je još u srednjoj školi. Barbara je bila prijateljica njegova brata Filipa s kojim je išla u razred te su zajedno išli u glumačku školu u ZeKaeM-u. Ljeta je često provodila u njihovoj kući blizu Makarske.

Foto: Marko Prpic/Pixsell

Lukas joj je u to vrijeme bio kao stariji brat, a kad se vratio iz vojske počela ga je gledati drugim očima.

- Kad sam ga upoznala, bila sam infantilna i bez nekog velikog ljubavnog iskustva. Fascinirala me njegova kreativnost, jer je pisao pjesme, scenarije, to što je imao bend. Bio je dominantan u društvu, strastvena, snažna i odlučna osoba. Bio je frajer - ispričala nam je Barbara prije nekoliko godina.

Vjenčali su se 1994. godine i dobili su kćer Maru i sina Jakova. Barbara i Lukas bili su jedan od najdugovječnijih i omiljenijih parova na domaćoj sceni. Barbara nam je jednom rekla da nema recept za dugovječni brak nema, ali smatra da je 'tajna' u tome da parovi intenzivno obostrano sudjeluju i pomognu jedni drugima da kvalitetnije žive, a ne pokušavaju preobratiti jedno drugo.

Foto: Ivan Buvinic/PIXSELL

'Svaki da mi je isti'

Lukas je početkom svibnja 2021. izdao zbirku pjesama 'Bilo je dobro, bilo je toplo' koju je posvetio supruzi kao ljubavni dar. U zbirci se nalaze pejzažne, ljubavne i autorefleksivne pjesme, a svoje mjesto našla je i jedna domoljubna. Sve su to pjesme koje je on pisao posljednjih tridesetak godina.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Nedavno je održana i primjera filma 'Escort' koju je režirao Nola, a ulogu ima i njegova Barbara koja nam je otkrila koliko joj je teško bez Lukasa.

- Svaki dan se osjećam isto, a to je da će mi on zauvijek nedostajati u svakoj sekundi života. Teško je prihvatiti da je to kraj - rekla je Barbara.