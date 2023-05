Luke Black ranije je pljuvao po Eurosongu, a izgledao je znatno drugačije: Tamna kosa, brada...

Predstavnik Srbije na Eurosongu, Luke Black (30), izborio je finale u prvoj polufinalnoj večeri s pjesmom 'Samo mi se spava'.

Srpski predstavnik privukao je veliku pažnju, kako svojim izgledom, tako i nastupom. Iako mnogi imaju pohvale na račun njegova izgleda, postoje i oni kojima se njegov ekscentričan stil ne sviđa.

Međutim, internetom se još ranije proširiča fotografija na kojoj Luke izgleda neprepoznatljivo. Zaštitni znak bile su mu tamna brada i kratka kosa, a mnogi obožavatelji komentiraju kako je izgledao jako muževno.

Isto tako, sada je u medijima aktualna i njegova snimka stara tri godine, kada je Luke, koji je tada imao izblajhanu kosu i kikice, pričao negativno o ovom glazbenom natjecanju.

- Ne volim to gledati, to mi je užas, mrzite me slobodno. Meni je to 'trash' - rekao je.

U prvim intervjuima nakon pobjede na Pjesmi za Euroviziju, Luke se dotknuo i tog videa, koji se dijelio na mrežama.

- Nisam nazvao Euroviziju smećem. Nazvao sam možda tako nešto kao umjetnik koji nije dio srpske kulture. Meni je u tom trenutku, s tim mozgom tijekom pandemije, sve bilo 'trash'. Ali sam i ranije pričao da je Eurovizija fenomenalna - poručio je.

