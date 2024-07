Ma, Bianca, što je pak sad ovo?! Bradavice ti se vide baš cijele...

Ako ništa drugo, Bianca Censori (29), supruga kontroverznog repera Kanyea Westa (47) barem ima omiljenu šiltericu koju kombinira uz bizarne odjevne kombinacije. I ovog puta je svoju maskirnu kapu stavila na glavu i tako si pokušala prikriti lice (ili ga zaštititi od sunca) dok je Los Angelesom prošetala u još jednoj, u najmanju ruku, čudnoj majici.

Prozirna majica dugih rukava otkrila je sve. Pa i činjenicu da Bianca ispod potpuno prozirne majice dugih rukava nije nosila grudnjak. Uz tu majicu je obukla i gaćice boje kože i sve 'zaokružila' cipelama na malu petu. Dok je izlazila iz kozmetičkog salona, uz nju nije bio suprug Kanye s kojim se inače pojavljuje u javnosti.

Strani mediji govore da bi zbog ovakvog odijevanja Bianca mogla dobiti i kaznu u Kaliforniji.

No, što je to za Biancu? Iako su mnogi ovu kombinaciju nazvali 'najhrabrijom do sad', ona je već dulje vrijeme 'na tapeti' radi svojih oblina koje baš i ne može sakriti oskudnom odjećom za koju se odluči.

Nedavno je tako s Kanyeom prošetala ulicama LA-a i pokazala gotovo sve. Za večeru i kino, Bianca je obukla mini badić, koji joj je jedva prekrio bradavice. Osim mini badića, odjenula je uske hlačice boje kože, a cijeli 'goli' outfit upotpunila šiltericom.