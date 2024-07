Ma, ovo je hit! Pogledajte na čemu se to vozi princ William: 'Njegovi preci ovo nisu mogli'

I kraljevska obitelj prati trendove! Princa Williama (42) ovog su tjedna snimili paparazzi kako juri na električnom romobilu. Priuštio si ga je prošle godine, a služi mu za kraće relacije.

- To jednostavno ima smisla. Povratno putovanje od njegove obiteljeske kuće Adelaide Cottage do palače Windsor dijele skoro 5 kilometara, tako da je lakše romobilom nego automobilom ili pješice - rekao je bliski izvor za The Sun.

Video se brzo proširio društvenim mrežama i nasmijao pratitelje.

'Njegovi kraljevski preci ovo definitivno nisu mogli', 'Pa ovo je show!', 'Nisam znao da je tako opušten', 'Legenda', pisali su u komentarima.

Koliko je princ William opušten, moglo se vidjeti i kad je za svoj 42. rođendan izveo sina Georgea i kćer Charlotte na koncert Taylor Swift u Londonu. Iz publike su slušali njezine najveće hitove, a čak su i zaplesali.

Foto: Instagram

Plesni koraci princa Williama nasmijali su mnoge na društvenim mrežama, ali su ih istovremeno i oduševili. 'Sad ga još više volim', 'Ovo je preslatko', 'Ovo je puno bolje nego što sam mogla očekivati', 'Tko bi rekao da budući kralj zna tako plesati?', pisali su.