U Škotskoj za princa Williama i princezu Kate imaju posebnu titule: Evo kako ih tamo zovu

Kraljevska obitelj se ovih dana okupila u Škotskoj na proslavi 900. obljetnice grada Edinburgha. Princ William (41) i kralj Charles (75) svojim prisustvom uveličali su 'Holyroodski tjedan', drugima poznat kao 'Kraljevski tjedan'. No, William i njegova supruga tamo ne nose uobičajene titule. Iako su u svijetu poznati kao princ i princeza od Walesa, u Škotskoj Williama i Kate Middleton (42) zovu drugim imenom.

Kada su se vjenčali naslijedili su titule vojvode i vojvotkinje od Cambridgea, a kada je Charles stupio na prijestolje William je tradicionalno naslijedio i titulu princa od Walesa, koja se dodjeljuje prijestolonasljedniku Engleske.

King Charles visits Scotland for Holyrood Week | Foto: Andrew Milligan

No u Škotskoj za nasljednika krune postoji jedna druga titula. William i Kate su tamo vojvoda i vojvotkinja od Rothesaya.

King Charles visits Scotland for Holyrood Week | Foto: Andrew Milligan

Princeza Kate, koja se liječi od raka, nije došla na ovaj događaj u Škotskoj. U nedavnoj objavi otkrila je da oporavak dobro napreduje, ali nastavit će s preventivnom kemoterapijom.

Prisjetimo se, princeza je u siječnju završila u bolnici gdje je imala operaciju abdomena. Dva mjeseca nakon je šokirala otkrila da joj je dijagnosticiran rak.

Pokretanje videa... 02:31 Princeza od Walesa otkrila da ima rak | Video: 24sata/REUTERS

Inače, princeza se prvi put nakon dijagnoze u javnosti pojavila na tradicionalnoj paradi Trooping the Colour, koja se održava povodom rođendana kralja Charlesa. Došla je u pratnji supruga i djece.

Trooping the Colour parade to honour Britain's King Charles on his birthday in London | Foto: Chris J Ratcliffe