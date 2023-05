'Ludi' Finac: Jedan od favorita Eurosonga je pred liverpulsku arenu dovukao besplatnu saunu

Jedan od glavnih favorita 67. Eurovizije, Finac Käärijä (29), dofurao si je saunu u neposrednu blizinu liverpulske Arene. Da će finska prikolica sa saunom biti u Liverpoolu obećao je prijatelju Jukki, koji njegovo obećanje nije ozbiljno shvatio.

POGLEDAJTE VIDEO:



- Kad se pripremao za samo natjecanje govorio mi je: 'Ti i Sauna idete sa mnom u Englesku'. Nisam ga držao za riječ. Mislio sam da to onako priča. No mjesec dana prije polaska pitao me jesam li sredio sve oko dolaska.

Foto: 24sata.hr



Sauna je za Liverpool poslana trajektom iz Helsinkija. Putovala je tri dana, a cijena takvog putovanja iznosi 3000 eura u jednom smjeru.



- Imali smo neke veze oko prijevoza, tako da nismo platili punu cijenu. To bi bilo previše.



Sauna je smještena kraj prikolica i štandova s hranom, a Käärijä je saunu dosad koristio triput. Korištenje saune je besplatno za sve posjetitelje.

- Snimao je u njoj intervjue. Sauna je njegov backstage. Tu je doveo i druge natjecatelje - kaže Jukka.

Foto: 24sata.hr



I dok Finac spava u hotelu prijatelj svoje noći provodi na prednjem dijelu prikolice, spavajući kraj volana.



- Ovo je Engleska. Ne želim saunu ostaviti preko noći samu - rekao nam je.

Foto: 24sata.hr

Najčitaniji članci