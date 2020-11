Maca briljira u ulozi voditeljice i želi još smršavjeti: 'Kamere me podebljaju, hoću 15 kila dolje!'

Marijanu su gledatelji upamtili po vedrom duhu u showu 'Život na vagi'. Vratila se na male ekrane i sada je gledamo u ulozi voditeljice u 'Životu iza vage'. Otkrila nam je kako stoji u gubitku kilograma i koji su joj planovi

<p>Usponi i padovi, ustrajnost, volja, trud te puno emocija prate kandidate showa “Život na vagi” tijekom borbe u gubitku kilograma. Velika su im potpora treneri <strong>Edin Mehmedović</strong> (39) i <strong>Maja Ćustić</strong> (37) te psiholozi koji ih vode do željenog cilja. U trenutačnoj sezoni showa kandidati koji su uspjeli daleko dogurati i smršavjeti značajan broj kilograma su <strong>Vijoleta</strong>, <strong>Petra</strong>, <strong>Marica</strong>, <strong>Matej</strong>, <strong>Dominik</strong>, <strong>Zdravka</strong> i <strong>Ante</strong>. No mjesta u finalu nema za sve. Do kraja ostaju samo oni najuporniji koji će se boriti za glavnu nagradu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Sanja Žuljević u 24pitanja</strong></p><p>Po završetku showa kandidati će nastaviti sa svojim životima i odlučiti žele li nastaviti tempom kojem su ih naučili treneri. O svojem iskustvu je progovorila simpatična <strong>Marijana Džolić</strong> zvana<strong> Maca</strong> (43), natjecateljica četvrte sezone showa, koja u novom showu “Život iza vage” informira i zabavlja gledatelje. U goste joj dolaze bivši kandidati showa, nutricionisti i psiholozi. Maca je svojedobno u show ušla sa 125,9 kg, a na finalnom vaganju imala je 82,1 kilogram.</p><p>- Nisam uspjela održati svih 44 kilograma manje po izlasku iz showa, ali 39 kilograma jesam. Ponosna sam na sebe. Unatrag mjesec i pol dana vježbala sam od tri do četiri puta tjedno, a sad mi je zbog ozljede kralježnice određeno strogo mirovanje. Držim se prehrane koju sam usvojila u showu, ali lagala bih da ne zgriješim. Posustanem, a onda se sjetim života sa 130 kilograma i odmah se vratim u ispravan režim. Nije lako, to je borba koja će trajati cijeli život - rekla nam je Maca.</p><p>Govori nam kako joj je tijekom karantene zbog pandemije korona virusa bilo znatno lakše održavati težinu. Imala je vremena odrađivati treninge svaki dan i pripremati hranu. Na zdravu prehranu naviknula se i njezina obitelj, koja joj je velika potpora.</p><p>- Moja kći to voli istraživati i primjenjivati. Nisam je ni na što morala nagovarati, ali supruga i sina je bilo teže usmjeriti. Njima su kobasice, špek i kulen draže namirnice od mojih tikvica. Nitko od njih nema potrebu skidati kilograme, ali zbog mene pristanu jesti ono što ja jedem, a isto tako i trenirati - rekla je Marijana.</p><p>Priznaje kako bi voljela još smršavjeti i kako će u tome ustrajati.</p><p>- Idealno bi bilo još petnaestak kilograma, ali bit ću zadovoljna i s deset manje - kaže nam nasmijana Maca. Našalila se kako kamere dodaju pokoju kilu pa će morati smršavjeti i više no što je mislila s obzirom na to da je ponovno gledamo na malim ekranima. U showu “Život iza vage”, u kojem joj je pripala uloga voditeljica, tvrdi Marijana, snašla se dobro, iako ju je u početku bilo “trta”.</p><p>- Emisijom želimo podsjetiti gledatelje na sve one s čime se susreću pretili ljudi. Koje su to prepreke, strahovi, ali i nove prilike. Osvrćemo se na aktualnu sezonu showa ‘Život na vagi’, a gledateljima sve nastojimo prenijeti uz dozu humora. Ako barem nekoga potaknemo na promjene, a uz to ga i dobro zabavimo, naša očekivanja su se ispunila - objasnila nam je Maca. Uloga voditeljice joj se sviđa i svakako bi se voljela okušati u još nekoj voditeljskoj ulozi. U ovaj je projekt ušla bez ikakvih ambicija.</p><p>- Lijepe se stvari događaju kada ih najmanje očekuješ. Ima puno dobrih emisija i projekata. Vidim se u nekim nama poznatim, a možda napravim i neku potpuno novu emisiju kao što je ‘Oprah Show’. Vidjet ćemo - rekla je optimistična Džolić.</p><p>A ponovnom pojavom na malim ekranima dobila je veliku potporu gledatelja koji joj se često javljaju. Nada se kako je barem netko od njih pronašao uzor u njoj.</p><p>- Ljudi mi se javljaju u toj mjeri da im, nažalost, ne stignem svima odgovoriti. To su uglavnom poruke podrške, a neki me pitaju je li nam bilo teško u ‘Životu na vagi’. Zaista ima svega - zaključila je Marijana, koja u predahu od kamera i vježbanja voli biti kreativna. Rekla nam je kako izrađuje nakit, a s kćeri crta po platnu.</p>