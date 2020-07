Maca Džolić: 'Apetit me uvijek prati, ali ne vraćam se na staro'

Bivša natjecateljica 'Života na vagi' i danas uspješno održava težinu. Zadovoljna je i ponosna na sebe što se i nakon showa pridržava zdravog načina života

<p>Natjecateljica četvrte sezone reality showa 'Života na vagi'<strong> Marijana Džolić</strong> (43) zvana <strong>Maca</strong> ušla je u show s 125,9 kilograma, a na finalnom vaganju imala je 82,1 kilograma. Ističe kako je ponosna na sebe jer je uspjela zadržati kilažu s kojom je izašla iz showa. Pazi na prehranu, a vježbati nije prestala čak ni kada su teretane bile zatvorene.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Mršavjeli su velikom brzinom</strong></p><p>- Kao što sam rekla i u zadnjoj emisiji, mislim da će mene, nas sve, to pratiti kroz cijeli život. Uvijek ćemo morati paziti na prehranu jer će nas naš apetit uvijek pratiti. Ali ja sam rekla, na staro se nikad više ne želim vratiti - ispričala je Maca za<a href="https://www.rtl.hr/tv/tv-novosti/3859152/maca-za-rtlhr-jako-sam-ponosna-na-sebe-unatoc-svemu-zadrzala-sam-kilazu-s-kojom-sam-izasla-iz-zivota-na-vagi/" target="_blank"> RTL</a>.</p><p>Dodala je kako je gotovo cijelu obitelj prebacila na zdrav jelovnik. </p><p>- Nutricionisti u showu su nas naučili kako planirati obroke i to mi puno znači. Ja sam to još nadogradila s vremenom, supruga i kći sam prebacila na zdravi jelovnik, ali sin se jedini ne da, tvrdoglav je, to je ta njegova bosanska krv - rekla je Marijana. </p><p>'Život na vagi' pomogao joj je u gubitku kilograma, ali i donio nova prijateljstva. S nekima od kandidata čuje se i danas. </p><p>- Nismo se uspjeli vidjeti ovih dana, ali svakodnevno se čujemo. Neki dan sam baš pričala s Julijom i Lidijom, čujem se sa Sarom, a s Rokom, to ne moram ni govoriti, čujemo se svakodnevno. Zaista smo ekipica koja se nije raspala - ispričala je Džolić.</p><p>Marijana je trenutačno na moru, u Novom Vinodolskom. Gušta sa svojom obitelji te maksimalno koristi vrijeme nakon što su proljeće proveli zatvoreni u svojim domovima zbog pandemije korona virusa. No, nije niti tada očajavala i iskoristila je taj period najbolje što je mogla.</p><p>- Karantena mi je otvorila vidokrug, shvatila sam da je najljepše biti doma, ali sa svojom obitelji, to je ono što nam najviše znači - zaključila je bivša natjecateljica 'Života na vagi'. Osim toga, aktivno je vježbala i tada. </p><p> </p><p> </p>