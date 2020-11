Maca skinula 40 kila i postala voditeljica: Bila sam sva napeta

Sve sam voditelje hrvatske scene pregledala kako najavljuje emisiju, kako odjavljuje emisiju, ali mislim da se ne trebamo voditi za tim, svatko ima taj neki svoj osobni način kako pristupiti tome svemu, priča Marijana

<p>Gledatelji trenutačno prate petu sezonu showa 'Život na vagi', a od ovog tjedna dolazi još jedna emisija - 'Život iza vage'. Voditeljska uloga pripala je bivšoj natjecateljici četvrte sezone, simpatičnoj <strong>Marijani Džolić</strong>, poznatijoj kao <strong>Maca</strong>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Sanja iz showa odgovorila na 24pitanja!</strong></p><p>- Tko bi rekao čuda da se dese, da čovjek preuzme neku voditeljsku ulogu! Nadam se da sam se dobro snašla, nadam se da će to gledatelji prepoznati. Gostiju će biti jako puno: bit će nekakvih, ne nekakvih, nego prvenstveno nekih bivših kandidata, da pričaju o svojim iskustvima koja su tamo stekli, imat ćemo i stručni kadar, od psihologa, nutricionista, što je već sastavni dio te emisije. Tako da ja vjerujem da će gledatelji puno toga moći još naučiti što nije možda viđeno u samom prikazivanju Života na vagi - otkrila je Maca za <a href="https://www.rtl.hr/tv/zivot-na-vagi/novosti/3920534/macu-od-ponedjeljka-gledamo-kao-voditeljicu-rtl-a-bila-sam-napeta-bilo-bi-cudno-da-nisam-ali-nakon-prve-emisije-sve-je-bilo-lakse/" target="_blank">RTL Exkluziv</a>. </p><p>Nova emisija donosi odgovore o tome što se događa kada se ugase kamere te kako se natjecatelji snalaze u vanjskom svijetu, a Maci će za voditeljskim stolom pomagati treneri <strong>Maja Ćustić</strong> i <strong>Edin Mehmedović</strong>, koji će se izmjenjivati iz tjedna u tjedan.</p><p>- Ajme, koje iskustvo nezaboravno! Uvijek si postavljam pitanje koliko često radiš stvari koje nikada nisi radio, evo, nama se pružila ta prilika. Maca se fantastično snašla u toj ulozi jer je spontana jer je humoristična, britka na jeziku a mi ovdje... Maja i ja ćemo pokušati doprinijeti koliko možemo nekim svojim stručnim komentarima - kaže trener.</p><p> I dok je Edo hvali, Maca je otkrila kako joj nije bilo lako u početku.</p><p>- Sve sam voditelje hrvatske scene pregledala kako najavljuje emisiju, kako odjavljuje emisiju, ali mislim da se ne trebamo voditi za tim, svatko ima taj neki svoj osobni način kako pristupiti tome svemu. Ali da, napeta sam bila. Bilo bi čudno reći sada da nisam, prvi put se nalazim u toj ulozi, ali nekako kad je prva emisija napravljena, onda je u ovoj drugoj već malo lakše išlo - kaže oduševljeno.</p><p>Maca je u četvrtoj sezoni showa bila jedna od onih koja je započinjala pjesmu, motivirala članove svog tima na rad, a uz sve to su se i dobro nasmijali njezinim izjava, kojih vjerojatno ni u novoj emisiji neće nedostajati. </p><p>U showu je izgubila više od 40 kilograma. Njezin se život, kaže, okrenuo za 360 stupnjeva nakon izlaska iz 'Života na vagi', od fizičke transformacije pa do mentalna.</p><p>- Pristupam drugačije toj hrani, tom treningu, to je nevjerojatno kako poželim nekad ići trenirati, ali isto tako se poželim nekad i dobro najesti. Da se razumijemo. Dakle, iz mene nije izišlo, jako me često pitaju je li voliš još uvijek nešto pojesti. Nikad nama nitko nije uzeo apetit, apetit je i dalje prisutan, samo jednostavno tom tanjuru drugačije pristupaš i pokušavaš se suzdržati u nekim trenucima - objasnila je.</p>