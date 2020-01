Maca smršavila pa promijenila frizuru: 'Izgledaš puno mlađe'

Natjecateljica četvrte sezone reality showa 'Života na vagi' Marijana Džolić (43) zvana Maca ušla je u show s 125,9 kilograma, a na finalnom vaganju imala je 82,1 kilograma. Svoj novi stil života redovito pokazuje fotografijama na društvenim mrežama. Osim što je početak godine započela s manje kilograma, Maca je promijenila i frizuru.

Posjetila je jedan frizerski salon u Zagrebu te je posvijetlila i skratila kosu. Pratitelji na društvenim mrežama pohvalili su njezin izgled nakon što je osvježila kosu.

'Predivna si', '20 godina mlađa'. 'Izgledaš mlađe', 'Maco, prava si mačkica' - neki su od komentara. Marijana je u opis fotografija napisala kako svoju frizerku ne bi mijenjala ni za što, a sudeći prema tome, zadovoljna je novim imidžom.

Nakon što je izašla iz showa 'Život na vagi', Maca je obećala kako će nastaviti trenirati i poslije. Velika potpora u svemu joj je suprug.

- Moj suprug je uvijek sretan kada me vidi, ali ovaj put bi mogao biti posebno sretan jer će sada konačno imati partnera za planinarenje i skijanje, koje obožava. On je mene volio bez obzira na kilograme i ako se znao našaliti i reći da će me mijenjati za dvije od 21 godinu i po 60 kilograma. Evo mu sad, e nećeš - objasnila je.

Novom linijom, Maca se ne prestaje hvaliti, pa je tako na društvenim mrežama objavila fotografiju s trenericom Majom Ćustić (36), kojoj je zahvalna na svemu što je prilikom showa napravila za nju.

- Žena koja me tjerala i koja me još tjera da dajem sve od sebe i više. Ženi koja je bila uz mene i podržavala me mjesecima da izvučem onaj zadnji atom snage kako bi što zdravija i sretnija izašla iz showa s osmijehom na licu. Ženi koja je znala uvijek dati riječi podrške kada su bile potrebne. Hvala Maja što si bila trener, grmjela kada je trebalo, davala vjetar u leđa kada mi je to bilo potrebno, a najviše ti hvala što si bila i ostala prijatelj. Trenerice svih trenerica, voli te tvoja Maca - napisala je Marijana ispod fotografije na kojoj pozira u srebrnoj haljini.

