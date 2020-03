Mačak eksluzivno o svadbi: Moj tajni plan za vjenčanje na plaži

Ne želim stres i nervozu taj dan, zato ću pokušati zadržati u tajnosti datum i mjesto svoje svadbe. Želim da to bude naš dan, dan kojeg ćemo se zauvijek sjećati s osmijehom na licu.

A i volim da se stvari najprije dogode, pa da tek onda pričamo o njima. Neću skrivati svoju sreću nikad, ali ‘ajmo pustiti da stvari idu svojim tokom... No otkrit ću vam da će vjenčanje biti na plaži, govori nam ekskluzivno Modni Mačak, inače prilično škrt i samozatajan kad ga se pita za njegov privatni život.

Krajem siječnja je Marko Grubnić (38) pred televizijskim kamerama priznao da će ove godine stati pred oltar.



- Bio sam zaista iskren u tom trenutku i izletjelo mi je ravno iz srca.

Nisam očekivao toliki interes javnosti, ali nisam pretjerano razmišljao kad sam to izjavio - kaže stilist, koji je očito odlučio otići korak dalje nakon što je već dulje u sretnoj vezi. S kim će to provesti ostatak života, nije nam htio otkriti. Iako je nedavno počeo dizajnirati vjenčanice, Grubnić nije otkrio u čemu će zablistati na najvažniji dan u svojem životu. Hoće li sam dizajnirati odijelo ili iskeširati “vrtoglavi” iznos za neki luksuzni brend. Niti hoće li mu najbolja prijateljica, svatovska pjevačica Maja Šuput (40), kojoj je kreirao vjenčanicu prošle godine, zapjevati “Vadi kume keš, keš, nema noćas oš, neš”.

- Zaista nisam materijalist, bez svega bih mogao živjeti, samo bez dragih ljudi ne. Sretan sam u svojem životu i blagoslovljen sa svime što imam - govori nam. A priznao nam je i kako je zbog ljubavi naučio kuhati.

- Kroz život zaista nikad nisam kuhao, nije to nešto što mi je za pohvalu, ali tako je bilo...



Kuhanje me nije zanimalo i nisam imao tu potrebu. Ali ljubav se dogodila spontano, kako to obično biva...



Kad se čovjek zaljubi, želi što više vremena provoditi doma, pa želi toga nekog iznenaditi, nešto mu fino skuhati... Tako sam se i ja ‘navukao’ na kuhanje i zavolio to. Jako mi je zanimljivo kuhati te moram biti sad neskroman i reći da mi to jako dobro ide, to kažu svi koji su probali moju kuhinju - priča nam Grubnić.

Na pitanje što ga može izbaciti iz takta u zajedničkom životu s nekim kaže:

- Sigurno ne bih mogao podnijeti da je netko neuredan, neodgovoran i šlampav. Smatram da je to ipak stvar kućnog odgoja. Ali svaka se navika može i promijeniti ako ima volje, ali neurednost ne bih tolerirao u suživotu s nekim.

Roditelji su ga, ističe, naučili da kroz život ide srcem pa je neko vrijeme tražio sreću u Londonu zasićen od posla i bivše toksične veze.

- Život u Londonu je za mene bio prekretnica. Postoji život prije Londona i život nakon Londona. Tamo sam sazrio, kao da sam nekako odrastao. Bilo mi je tamo jako teško, emotivno, često sam padao u depresije, ali znao sam da moram izdržati barem neko vrijeme. Otišao sam tad iz Zagreba jer nisam više bio sretan, bio sam u toksičnoj vezi od koje sam pokušao pobjeći, a i u poslu sam osjećao zasićenje - prisjeća se Grubnić.

Nasreću, pamti samo lijepe dane, trenutačno uživa punim plućima i planira vjenčanje. Smatra i kako je Hrvatska jako sigurna zemlja za odgoj djece.

- Sigurna smo zemlja ma što god netko mislio o tome. Volio bih i ja svoje dijete jednog dana odgajati upravo ovdje - kaže Marko.

