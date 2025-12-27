Obavijesti

Show

Komentari 0
SVI SU SE PITALI...

Macaulay Culkin otkrio zašto je na vrhuncu slave uzeo pauzu od glume: 'Razlog je jednostavan'

Piše Franka Bučar,
Čitanje članka: 2 min
Macaulay Culkin otkrio zašto je na vrhuncu slave uzeo pauzu od glume: 'Razlog je jednostavan'
6
Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Nakon što je ponovio ulogu Kevina McCallistera u nastavku božićnog hita te snimio film 'Richie Rich' 1994. godine, Culkin je uzeo dugu pauzu. Danas otvoreno govori da iza te odluke nije stajao pritisak industrije

Iako ga gledatelji najviše pamte kao dječaka koji sam brani kuću od provalnika u filmu 'Sam u kući', Macaulay Culkin bio je poznato lice i prije toga. Na vrhuncu slave, kao jedan od najpoznatijih tinejdžera na svijetu, iznenadio je mnoge odlukom da se povuče iz glume.

PROSLAVILI SE U DJETINJSTVU Jedni su slavniji nego prije, dok drugi ne žive tako glamurozno: Evo gdje su ove dječje zvijezde
Jedni su slavniji nego prije, dok drugi ne žive tako glamurozno: Evo gdje su ove dječje zvijezde

Nakon što je ponovio ulogu Kevina McCallistera u nastavku božićnog hita te snimio film Richie Rich 1994. godine, Culkin je odlučio stati. Danas otvoreno govori da iza te odluke nije stajao pritisak industrije, već vrlo jednostavna želja - biti dijete poput ostalih.

POGLEDAJTE VIDEO:

Gostujući u emisiji Mythical Kitchen, objasnio je kako mu je nedostajalo svakodnevno druženje s vršnjacima i osjećaj pripadnosti.

- Ono što sam želio je biti s ljudima svoje dobi. Morate zapamtiti: mnogo stvari koje sam radio kao dijete… nisam radio u ansamblima. To sam bio ja - priznao je.

Academy Museum Gala fundraiser at the Academy Museum of Motion Pictures in Los Angeles
Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Iskustvo je usporedio s filmom o potpunoj izolaciji.

- Gledat ćete ‘Sam u kući’… i ja kažem: ‘O, moj Bože, ja sam u ‘Brodolomu života’, samo što je on imao odbojkašku loptu s kojom je razgovarao - dodao je Culkin.

Naglasio je i da su ljudi često imali pogrešnu sliku o njegovim snimanjima.

- Ljudi će reći: ‘Oh, kako je bilo raditi s Joeom Pescijem?’ Ja kažem: ‘Jeste li gledali film?’ Imamo možda dvije zajedničke scene. A onda ja, u kući, sam, gotovo sam u kući - pojasnio je.

GOLEMA KUĆA I PUT U PARIZ Koliko su 'teški' McCallisteri u filmu Sam u kući? Fanovi su uvjereni da je Peter šef mafije
Koliko su 'teški' McCallisteri u filmu Sam u kući? Fanovi su uvjereni da je Peter šef mafije

Kako kaže, pauzu su dodatno potaknule i tipične tinejdžerske želje - izlasci, zabave i romantična iskustva koja su mu dotad bila uskraćena. Prije nego što je postao globalna filmska zvijezda, Culkin je već imao iskustva na kazališnim daskama i televiziji. Glumio je u seriji 'The Equalizer', a pojavio se i u filmu 'See You in the Morning' s Drew Barrymore.

Slava, tvrdi, nikada nije bila nešto čemu je aktivno težio.

- Nisam baš puno vukao roditelje za rukav, govoreći: ‘Mama, tata, želim biti slavan. Želim snimati filmove’. Nekako sam jednostavno počeo to raditi i bio sam dobar u tome i stalno sam dobivao uloge - ispričao je.

Fifth annual Academy Museum Gala in Los Angeles
Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Maja Šuput nakon nastupa u Makarskoj završila u Šiminu zagrljaju: 'Ljubav je u zraku...'
ROMANSA I DALJE TRAJE

Maja Šuput nakon nastupa u Makarskoj završila u Šiminu zagrljaju: 'Ljubav je u zraku...'

Pjevačica se nakon koncerta javila emotivnom porukom i fotografijama na društvenim mrežama, a jedna od njih je očekivano privukla najviše pozornosti
FOTO Je li ovo uopće bikini ili samo par špagica? Evo u što se uvukla Knollica: 'Izgorjela sam'
VRUĆE JE U MEKSIKU

FOTO Je li ovo uopće bikini ili samo par špagica? Evo u što se uvukla Knollica: 'Izgorjela sam'

Ivana Knoll zadnjih nekoliko dana 'časti' svoje pratitelje na društvenim mrežama vrlo 'vrućim' fotografijama. Ona se nalazi u Meksiku gdje uživa, no podijelila je i kako je izgorjela...
FOTO Pogledajte atmosferu s Thompsonova koncerta u Areni
'POZDRAV IZ ZAGREBA'

FOTO Pogledajte atmosferu s Thompsonova koncerta u Areni

Atmosfera je veličanstvena. Domoljubna. Svi pjevaju u jedan glas. Koncert je krenuo pjesmom 'Ustani iz sjene'. Kada bi morao uspoređivati s Hipodromom, da u Arenu stane 100.000 ljudi, vjerojatno bi bila puma. Što se tiče cijene pića, ona je kao i na Hipodromu, nema nekih iznenađenja. Produkcija je super, kada je Marko zabio mač, Arena je gorila, ispričao nam je čitatelj koji je večeras na koncertu Marka Perkovića Thompsona u zagrebačkoj Areni.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025