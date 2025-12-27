Macaulay Culkin otkrio zašto je na vrhuncu slave uzeo pauzu od glume: 'Razlog je jednostavan'

Iako ga gledatelji najviše pamte kao dječaka koji sam brani kuću od provalnika u filmu 'Sam u kući', Macaulay Culkin bio je poznato lice i prije toga. Na vrhuncu slave, kao jedan od najpoznatijih tinejdžera na svijetu, iznenadio je mnoge odlukom da se povuče iz glume.

Nakon što je ponovio ulogu Kevina McCallistera u nastavku božićnog hita te snimio film Richie Rich 1994. godine, Culkin je odlučio stati. Danas otvoreno govori da iza te odluke nije stajao pritisak industrije, već vrlo jednostavna želja - biti dijete poput ostalih.

Gostujući u emisiji Mythical Kitchen, objasnio je kako mu je nedostajalo svakodnevno druženje s vršnjacima i osjećaj pripadnosti.

- Ono što sam želio je biti s ljudima svoje dobi. Morate zapamtiti: mnogo stvari koje sam radio kao dijete… nisam radio u ansamblima. To sam bio ja - priznao je.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Iskustvo je usporedio s filmom o potpunoj izolaciji.

- Gledat ćete ‘Sam u kući’… i ja kažem: ‘O, moj Bože, ja sam u ‘Brodolomu života’, samo što je on imao odbojkašku loptu s kojom je razgovarao - dodao je Culkin.

Naglasio je i da su ljudi često imali pogrešnu sliku o njegovim snimanjima.

- Ljudi će reći: ‘Oh, kako je bilo raditi s Joeom Pescijem?’ Ja kažem: ‘Jeste li gledali film?’ Imamo možda dvije zajedničke scene. A onda ja, u kući, sam, gotovo sam u kući - pojasnio je.

Kako kaže, pauzu su dodatno potaknule i tipične tinejdžerske želje - izlasci, zabave i romantična iskustva koja su mu dotad bila uskraćena. Prije nego što je postao globalna filmska zvijezda, Culkin je već imao iskustva na kazališnim daskama i televiziji. Glumio je u seriji 'The Equalizer', a pojavio se i u filmu 'See You in the Morning' s Drew Barrymore.

Slava, tvrdi, nikada nije bila nešto čemu je aktivno težio.

- Nisam baš puno vukao roditelje za rukav, govoreći: ‘Mama, tata, želim biti slavan. Želim snimati filmove’. Nekako sam jednostavno počeo to raditi i bio sam dobar u tome i stalno sam dobivao uloge - ispričao je.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS