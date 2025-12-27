Nakon što je ponovio ulogu Kevina McCallistera u nastavku božićnog hita te snimio film 'Richie Rich' 1994. godine, Culkin je uzeo dugu pauzu. Danas otvoreno govori da iza te odluke nije stajao pritisak industrije
Macaulay Culkin otkrio zašto je na vrhuncu slave uzeo pauzu od glume: 'Razlog je jednostavan'
Iako ga gledatelji najviše pamte kao dječaka koji sam brani kuću od provalnika u filmu 'Sam u kući', Macaulay Culkin bio je poznato lice i prije toga. Na vrhuncu slave, kao jedan od najpoznatijih tinejdžera na svijetu, iznenadio je mnoge odlukom da se povuče iz glume.
Nakon što je ponovio ulogu Kevina McCallistera u nastavku božićnog hita te snimio film Richie Rich 1994. godine, Culkin je odlučio stati. Danas otvoreno govori da iza te odluke nije stajao pritisak industrije, već vrlo jednostavna želja - biti dijete poput ostalih.
POGLEDAJTE VIDEO:
Gostujući u emisiji Mythical Kitchen, objasnio je kako mu je nedostajalo svakodnevno druženje s vršnjacima i osjećaj pripadnosti.
- Ono što sam želio je biti s ljudima svoje dobi. Morate zapamtiti: mnogo stvari koje sam radio kao dijete… nisam radio u ansamblima. To sam bio ja - priznao je.
Iskustvo je usporedio s filmom o potpunoj izolaciji.
- Gledat ćete ‘Sam u kući’… i ja kažem: ‘O, moj Bože, ja sam u ‘Brodolomu života’, samo što je on imao odbojkašku loptu s kojom je razgovarao - dodao je Culkin.
Naglasio je i da su ljudi često imali pogrešnu sliku o njegovim snimanjima.
- Ljudi će reći: ‘Oh, kako je bilo raditi s Joeom Pescijem?’ Ja kažem: ‘Jeste li gledali film?’ Imamo možda dvije zajedničke scene. A onda ja, u kući, sam, gotovo sam u kući - pojasnio je.
Kako kaže, pauzu su dodatno potaknule i tipične tinejdžerske želje - izlasci, zabave i romantična iskustva koja su mu dotad bila uskraćena. Prije nego što je postao globalna filmska zvijezda, Culkin je već imao iskustva na kazališnim daskama i televiziji. Glumio je u seriji 'The Equalizer', a pojavio se i u filmu 'See You in the Morning' s Drew Barrymore.
Slava, tvrdi, nikada nije bila nešto čemu je aktivno težio.
- Nisam baš puno vukao roditelje za rukav, govoreći: ‘Mama, tata, želim biti slavan. Želim snimati filmove’. Nekako sam jednostavno počeo to raditi i bio sam dobar u tome i stalno sam dobivao uloge - ispričao je.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+