Koliko su 'teški' McCallisteri u filmu Sam u kući? Fanovi su uvjereni da je Peter šef mafije

Zgode i nezgode osmogodišnjeg Kevina McCallistera u filmu "Sam u kući" već dugi niz godina uveseljavaju gledatelje diljem svijeta. Ultimativni božićni klasik premijerno je objavljen 10. studenoga 1990., a 35 godina kasnije s jednakim se žarom gleda film. Štošta se promijenilo posljednjih godina, a uz zanimljivosti oko glumačke postave i detalja snimanja, nerijetko se nameće pitanje i koliko su McCallisteri iz filma trebali zarađivati da bi si omogućili život u golemoj kući u predgrađu Chicaga, ali i da mogu cijelu obitelj počastiti putovanjem u Pariz u vrijeme blagdana.

New York Times je prije dvije godine objavio pretpostavku koliko je obitelj trebala zarađivati 1990. godine da bi si sve mogla priuštiti. Stručnjaci su onda komentirali kako je obitelj iz Chicaga trebala biti u 1 posto najbogatijih građana uz godišnji prihod od oko 305.000 dolara, što je ekvivalent današnjih 700.000.

Foto: GRHO

Kuća je prije 14 godina na tržištu vrijedila 2,34 milijuna dolara, ali na kraju je prodana za 1,59 milijuna. Obožavatelji su mogli posjetiti poznatu kuću, koja je čak jedno vrijeme bila dostupna i na stranicama za iznajmljivanje.

U filmu nikada nije otkriveno čime se Kate i Peter McCallister bave, no mnogi pretpostavljaju da je Kevinova majka bila modna dizajnerica. Razlog tomu su lutke koje se pojavljuju tijekom jedne od Kevinovih spački u filmu. Dječakov otac je bio poduzetnik, no nitko to sa sigurnošću nije utvrdio. Ipak, najuža obitelj McCallister nije ta koja je "puna k'o brod". Ujak Rob je najbogatiji član obitelji i upravo on je vodio čitavu družinu u Pariz. Rob je imao i nekretninu u Parizu koja ima i dovoljan kapacitet da primi cijelu obitelj.

Više detalja o samoj obitelji McCallister otkrio je pisac Todd Strasser, koji je na temelju scenarija filma napisao knjigu "Sam u kući". People prenosi kako je Strasser istaknuo da nikada nije previše razmišljao o tome kako je slavna filmska obitelj došla do novca. I sam je jednostavno pretpostavio da su "viša srednja klasa", no kako nisu "previše bogati".

McCallisteri su članovi mafije?

Obožavatelji filma su prije nekoliko godina na TikToku pokrenuli teoriju zavjere da je Peter McCallister zapravo šef lokalne mafije u Chicagu.

- Mislim da sve ima smisla. Kevin se ponaša tako kako se ponaša upravo jer mu je otac mafijaš. Kada je otkrio da Marv i Harry planiraju opljačkati njihovu kuću, nije mu ni na pamet palo da pozove policiju - započeo je priču jedan korisnik na toj mreži.

Neki tvrde kako su slavni lopovi iz filma zapravo članovi neprijateljske mafije te da je sve bilo drugačije isplanirano od onoga što se publici čini. Mnogi su se "zakačili" za ovu teoriju zavjere te su dugo komentirali i ostale detalje u filmu koji ukazuju na isto.

John Heard i Catherine O'Hara utjelovili su Petera i Kate McCallister u prva dva nastavka franšize "Sam u kući", a Kevin McCallister je proslavio tada mladog Macaulayja Culkina.