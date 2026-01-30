Obavijesti

EMOTIVNA OBJAVA

Macaulay Culkin se oprostio od Catherine O'Hare: Mama, mislio sam da još imamo vremena...

Piše Stela Kovačević,
Macaulay Culkin se oprostio od Catherine O'Hare: Mama, mislio sam da još imamo vremena...
Foto: PROFIMEDIA/REUTERS

Osim njezinog 'filmskog sina' od legendarne Catherine O'Hare oprostili su se i brojni kolege koji su s njom surađivali. Poruku joj je uputio Pedro Pascal, Justin Theroux...

U emotivnoj objavi na Instagramu, Macaulay Culkin (45) oprostio se od svoje filmske majke, Catherine O'Hare koja je preminula u 72. godini, objavivši njihovu zajedničku fotografiju iz filma 'Sam u kući'. Uz fotografiju je napisao kratku, ali emotivnu poruku.

- Mama. Mislio sam da još imamo vremena. Htio sam još trenutaka s tobom. Htio sam samo sjediti pokraj tebe. Čuo sam te. Ali imao sam još toliko toga za reći. Volim te. Vidjet ćemo se opet - napisao je glumac.

Poruka je snažno odjeknula među obožavateljima diljem svijeta, a mnogi su se uz njega opraštali od legendarne glumice. 

Culkin je ovom objavom podsjetio sve na snažnu emocionalnu vezu koju su on i Catherine O'Hara izgradili tijekom snimanja filmova 'Sam u kući'. Iako nisu u krvnom srodstvu, generacije gledatelja doživljavale su ih kao pravu majku i sina.

Osim toga, više su puta govorili o tome kako su ostali bliski, a O’Hara je Culkina nazivala svojim 'filmskim sinom'. 

Od O'Hare su se oprostili brojni kolege. Emotivnu objavu posvetio joj je i Pedro Pascal, s kojim je igrala u drugoj sezoni serije 'Last of Us'.

- Kakav je dar biti blizu tebe genijalko, vječno sam zahvalan - rekao je.

Od glumice se oprostio i Justin Theroux, kolega iz filma 'Bubimir'.

- Oh, Catherine. Strašno, strašno ćeš nam nedostajati - napisao je.

