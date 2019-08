'Machete' spasio dječaka iz smrskanog i prevrnutog auta

Holivudska zvijezda Danny Trejo (75), poznat po ulozi plaćenika Machetea u istoimenom filmu, u srijedu je u Los Angelesu pomogao dječaku koji je prilikom sudara ostao zarobljen u automobilu.

Foto: IMDB Trejo je na putu k mehaničaru vidio kako vozač u drugom automobilu prolazi kroz crveno svjetlo i udara u automobil u kojem se na stražnjem sjedalu nalazio dječak, koji se vozio sa svojom bakom. Holivudski glumac odmah je reagirao i uz pomoć još jedne žene na ulici priskočio dječaku u pomoć, i prije nego što je na mjesto nesreće stigla hitna pomoć. Žena je upuzala u automobil na jednoj strani i otkopčala dječaka, a Trejo ga je izvukao s druge strane.

Foto: O'Connor/Press Association/PIXSELL - Bio je uspaničen i ja sam rekao: "Ok, moramo upotrijebiti naše supermoći", na što je on vrisnuo: "Supermoći!". Počeli smo zajedno vikati 'Supermoći'" - prisjetio se Trejo i dodao kako su se on i dječak u tom trenutku na neki način povezali.

Glumac je s unesrećenim dječakom ostao dok vatrogasci nisu izvukli dječakovu baku na sigurno.

U sudaru nitko nije teže ozlijeđen, a dječak, baka i vozač iz drugog automobila odvezeni su u bolnicu na pregled.