Machine Gun Kelly: 'Zbog kćeri sam se maknuo od droge...'

Počelo je s time da mi je kći rekla: 'Tata, znam kad si nadrogiran.' To mi je slomilo srce. Bio je to potpuni pad, priznao je nedavno Machine Gun Kelly (34) u podcastu 'Million Dollaz Worth of Game'. Glazbenik je rekao da mu je kći Casie imala oko 11 ili 12 godina kad mu je rekla da zna da se drogira.

Istaknuo je da je kći bila ključna za njegovo triježnjenje. Kelly sad ima 15 godina, a Gun Kelly dobio ju je s bivšom partnericom Emmom Cannon.

Foto: Instagram/Hubert Boesl

- Mislim da sam vjerovao da su droge način da se postigne određena razina ili da se otključa nešto u tvom mozgu i vidio sam dobre i loše strane toga. Adderall je dugo bio velika stvar za mene. Išao sam od oralnog uzimanja do šmrkanja - ispričao je.

Machine Gun Kelly, pravim imenom Colson Baker, otišao je na rehabilitaciju u kolovozu 2023. i tvrdi da je otada trijezan.

- Više ne pijem. Nisam pio od prošlog kolovoza - istaknuo je glazbenik.

Foto: CAITLIN OCHS/REUTERS

Ranije je rekao kako mu je u triježnjenju pomogla i Megan Fox.

- I dalje prihvaćam činjenicu da će ovo putovanje biti teško za mene. Jako sam strog prema sebi, ali sam sretan što se osjećam dovoljno ugodno da pokažem ljudima tko sam ja - ispričao je.

Foto: Instagram/kerolaychaves

Priznao je kako je pretjerivao s alkoholom i marihuanom, ali da je koristio i druge supstance, poput kokaina i heroina.

- Potpuno sam trijezan od svega - zaključio je.

Prije nego što je reper otišao na odvikavanje, šuškalo se da je prekinuo s Megan. Ona ga je prestala pratiti na Instagramu te su kružile glasine da je njihovoj vezi presudila treća osoba. Međutim, Megan je u listopadu 2023. podijelila fotografiju s Kellyjem, čime je potvrdila da su i dalje skupa.